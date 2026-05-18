Österreich baut heimische Gas-Förderung aus
- Gasfeld Wittau kann heimische Produktion verdoppeln
- Größter Fund seit 40 Jahren rund 48 TWh Ressourcen
- Aktuell 7 Prozent heimische Förderung Anstieg 50%
WIEN (dpa-AFX) - In Österreich ist ein Gasfeld in Betrieb genommen worden, das im Endausbau den Anteil der heimischen Gasproduktion verdoppeln kann. Es handle sich um ein Projekt mit strategischer Bedeutung, sagte Österreichs Kanzler Christian Stocker (ÖVP). Das Vorhaben stehe nicht im Widerspruch zum Ziel der Dekarbonisierung, sagte der Chef des Öl-, Gas- und Chemiekonzerns OMV , Alfred Stern. Eine funktionierende Energie- und Wärmewende brauche Verlässlichkeit und stabile Übergangslösungen.
Bei dem Projekt in Wittau in der Nähe von Wien handelt es sich nach Angaben der OMV um die Nutzung des größten Gasfunds in Österreich seit 40 Jahren. Das Gasfeld in 5.000 Metern Tiefe umfasse förderbare Ressourcen von etwa 48 Terawattstunden - das entspreche 28 Millionen Fass Öläquivalent. Die Gasförderung in Österreich könne damit um 15 Jahre verlängert werden.
Heimische Förderung im Vergleich Österreich-Deutschland
Heimische Ressourcen machen aktuell etwa sieben Prozent des Gasverbrauchs der Alpenrepublik aus. In einem ersten Schritt könne dieser Anteil um etwa 50 Prozent gesteigert werden, hieß es. Das Gas aus Wittau werde bereits im Winter 2026/2027 zur Verfügung stehen.
In Deutschland ist der Anteil heimischer Gasproduktion geringer. Er liegt nach Angaben des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) bei knapp fünf Prozent des deutschen Erdgasbedarfs. Fast das gesamte heimische Erdgas wird in Niedersachsen gefördert./mrd/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie
Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 62,85 auf Tradegate (18. Mai 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um +5,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,65 %.
Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 20,62 Mrd..
OMV zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0000 %.
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Einen schönen Guten Tag und besten Dank für die wertvollen Informationen in diesem Thread.
OMV-Tochter Petrom und Shell starten Gasexploration vor Bulgariens Küste
Wien, 11. Mrz (Reuters) - Die rumänische OMV-Tochter Petrom weitet ihre Suche nach Erdgas im Schwarzen Meer aus. Das Unternehmen beteilige sich mit 25 Prozent an einem Konsortium für den Explorationsblock Han Tervel vor der Küste Bulgariens, teilte die österreichische Konzernmutter OMV am Mittwoch mit. Betreiber des Projekts sei der britische Energiekonzern Shell mit einem Anteil von 42 Prozent. Dritter Partner ist die türkische TPAO mit 33 Prozent.
Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die bulgarische Regierung. In einer ersten Phase sollen seismische Daten des rund 4000 Quadratkilometer großen Gebiets ausgewertet werden, bevor über Probebohrungen entschieden wird. OMV-Petrom-Chefin Christina Verchere bezeichnete den Schritt als Stärkung des Portfolios in der Region. Das Unternehmen ist bereits Betreiber des Großprojekts Neptun Deep im rumänischen Teil des Schwarzen Meeres.
Antwort
Marktkapitalisierung von Borouge (Stand Februar 2026)
- Die Marktkapitalisierung von Borouge (an der Abu Dhabi Securities Exchange, ADX) beträgt Anfang Februar 2026 rund 78 Milliarden AED (ca. 17,99 Milliarden Euro).
- Die Börsenbewertung ist seit dem Börsengang 2022 teilweise volatil, hat sich aber im Jahresverlauf bis Anfang 2026 leicht erholt.
Anteil von OMV an Borouge
- Aktuelle Struktur (bis zum Abschluss der Fusion): Die OMV hält über ihre Tochtergesellschaft Borealis einen indirekten Anteil von 36% an Borouge PLC.
- Neue Struktur (Fusion zu "Borouge Group International"): OMV und ADNOC haben sich auf eine Fusion ihrer Petrochemie-Töchter (Borealis und Borouge) geeinigt. In diesem neuen, massiv erweiterten Konzern ("Borouge Group International" – kurz BGI, Wert über 60 Mrd. USD) werden OMV und ADNOC künftig jeweils ca. 46,94% der Anteile halten.