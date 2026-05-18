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    BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Zahl der Passagiere und der pro Passagier erzielte Umsatz hätten im Jahresvergleich jeweils um 4,5 Prozent zugelegt, schrieb Alex Irving in einer ersten Reaktion am Montag. Wie sonst auch üblich, habe der Billigflieger keine Prognose für das Nettoergebnis im Geschäftsjahr 2026/27 gegeben./rob/bek/niw

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 05:39 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 05:39 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 22,49EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 12:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Alex Irving
    Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 32
    Kursziel alt: 32
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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