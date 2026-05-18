BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Zahl der Passagiere und der pro Passagier erzielte Umsatz hätten im Jahresvergleich jeweils um 4,5 Prozent zugelegt, schrieb Alex Irving in einer ersten Reaktion am Montag. Wie sonst auch üblich, habe der Billigflieger keine Prognose für das Nettoergebnis im Geschäftsjahr 2026/27 gegeben./rob/bek/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 05:39 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 05:39 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 22,49EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 12:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

