WARBURG RESEARCH stuft Nagarro auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro nach Zahlen zum ersten Quartal von 90 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Der unerwartet hohe Nettogewinn sei nicht operativer Natur, sondern vor allem einem steuerlichen Effekt geschuldet, schrieb Yannik Siering in einer am Montag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel basiere auf höheren Annahmen für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten des IT-Dienstleisters./bek/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 08:00 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,87 % und einem Kurs von 40,04EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Yannik Siering

Analysiertes Unternehmen: Nagarro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

