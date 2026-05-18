WARBURG RESEARCH stuft Nagarro auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro nach Zahlen zum ersten Quartal von 90 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Der unerwartet hohe Nettogewinn sei nicht operativer Natur, sondern vor allem einem steuerlichen Effekt geschuldet, schrieb Yannik Siering in einer am Montag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel basiere auf höheren Annahmen für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten des IT-Dienstleisters./bek/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,87 % und einem Kurs von 40,04EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Yannik Siering
Analysiertes Unternehmen: Nagarro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Yannik Siering
Analysiertes Unternehmen: Nagarro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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