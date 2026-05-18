DZ BANK stuft Talanx AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Talanx von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versicherer habe ein starkes Ergebnis für das erste Quartal erzielt, schrieb Thorsten Wenzel am Montag in einer Nachbetrachtung. Der Ausblick sei trotz Preisdrucks konservativ. Den fairen Wert habe man aufgrund des Dividendenabschlags angepasst./rob/ajx/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 106,1EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Wenzel

Analysiertes Unternehmen: Talanx AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

