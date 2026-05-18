RBC stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Dank eines unerwartet starken Schlussquartals habe der Billigflieger die Jahresziele für 2025/26 übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer Studie am Montag. Für das Geschäftsjahr 2026/27 dürften die Konsensschätzungen aber sinken. Niedrigere Ticketpreise und eine Kosteninflation belasteten das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich. Auf längere Sicht blieben die Aktien jedoch attraktiv./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:24 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:24 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 22,66EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ruairi Cullinane

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

