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    Besonders beachtet!

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    Unitedhealth Group Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 18.05.2026

    Am 18.05.2026 ist die Unitedhealth Group Aktie, bisher, um -4,70 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Unitedhealth Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Unitedhealth Group Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 18.05.2026
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    UnitedHealth Group ist ein integrierter US-Gesundheitskonzern mit den Sparten UnitedHealthcare (Krankenversicherungen) und Optum (Gesundheits-IT, Datenanalyse, Versorgungsmanagement). Weltweit führend im Managed-Care-Markt. Wichtige Konkurrenten: CVS/Aetna, Cigna, Elevance, Humana. Stärke/USP: vertikal integriertes Modell, starke Datenkompetenz, enorme Skaleneffekte.

    Unitedhealth Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 18.05.2026

    Die Unitedhealth Group Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,70 % auf 322,40. Damit verliert die Aktie -15,90  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Obwohl die Unitedhealth Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +32,23 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Unitedhealth Group Aktie damit um -2,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,43 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Unitedhealth Group einen Anstieg von +14,86 %.

    Während Unitedhealth Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,70 %.

    Unitedhealth Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,39 %
    1 Monat +17,43 %
    3 Monate +32,23 %
    1 Jahr +25,46 %
    Stand: 18.05.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Unitedhealth Group Aktie

    Es gibt 908 Mio. Unitedhealth Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 292,97 Mrd.EUR € wert.

    13F-Filings: Berkshire zurück im Airline-Geschäft, Visa und Mastercard sind raus


    Greg Abel hat in seinem ersten Quartal als Berkshire-Chef das Portfolio kräftig umgebaut: Einstieg bei Delta Air Lines, massiver Ausbau bei Alphabet und Abverkauf von mehr als einem Dutzend kleinerer Positionen.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    CVS Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %. Humana notiert im Minus, mit -2,27 %. Centene notiert im Minus, mit -1,06 %.

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    Ob die Unitedhealth Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Unitedhealth Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Unitedhealth Group

    -5,08 %
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    +17,83 %
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    +25,02 %
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    ISIN:US91324P1021WKN:869561
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