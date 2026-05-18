SMA Solar mit weiterem Hoch seit Herbst 2023

Jetzt sind auch die Zahlen da

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,28 % und einem Kurs von 66,80 auf Tradegate (18. Mai 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +6,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +39,34 %.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,34 Mrd..

SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -39,48 %/+4,80 % bedeutet.