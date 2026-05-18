AKTIE IM FOKUS
SMA Solar mit weiterem Hoch seit Herbst 2023
- SMA Solar Aktien setzen Erholungsrallye bei 67,90
- Jahreskursgewinn 99 Prozent und Hälfte des Einbruchs
- Die meisten Analysten sehen kein weiteres Potenzial
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SMA Solar haben ihre Erholungsrally am Montag auch im wackeligen Marktumfeld fortgesetzt. Mit 67,90 Euro wuchs der Kursgewinn des Herstellers von Solar-Wechselrichtern und Anbieters von Solarkraftwerken im laufenden Jahr auf 99 Prozent an. Über die Hälfte des Kurseinbruchs zwischen Sommer 2023 und Spätherbst 2024 haben sie inzwischen aufgeholt.
Die meisten Experten signalisieren mit ihren Kurszielen derzeit allerdings kein Potenzial mehr, viele hinken der Kursrally sogar deutlich hinterher. Eine Ausnahme ist Constantin Hesse von Jefferies, der sein Ziel in der Vorwoche auf 71 Euro aufgestockt hatte. Er lobte die anziehende Auftragsdynamik sowohl aus dem Segment Eigenheime und Gewerbebetriebe als auch dem Bereich PV-Kraftwerke./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,28 % und einem Kurs von 66,80 auf Tradegate (18. Mai 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +6,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +39,34 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,34 Mrd..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -39,48 %/+4,80 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SMA Solar Technology - A0DJ6J - DE000A0DJ6J9
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Ich halte die Bewertung weiter für absolut verrückt. Das Unternehmen macht Verlust und steht bilanziell m.E. wackelig da, da die Cashposition wesentlich Kundenanzahlungen sind. Im Bereich HBS machte man mit jedem Umsatz-Euro ca. ein Drittel Verlust. Und wenn der Vorstand im Bereich HBS eine Trendwende sieht, dann kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Im Bereich Largs Scale ist zum die Marge rückläufig gewesen.
Trotz Verlust: SMA Solar sieht Anzeichen einer Trendwende