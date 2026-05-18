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    Commerzbank weist Unicredit-Angebot als unattraktiv zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Commerzbank lehnt Unicredit-Übernahmeangebot ab
    • Vorstand und Aufsichtsrat raten Aktionären zum Nein
    • Unicredit erreicht knapp 30 Prozent Beteiligung
    Commerzbank weist Unicredit-Angebot als unattraktiv zurück
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank lehnt das Übernahmeangebot der italienischen Unicredit ab. "Die Unicredit bietet den Aktionären der Commerzbank keine angemessene Prämie und hat keinen nachvollziehbaren und belastbaren strategischen Plan für einen Zusammenschluss vorgelegt", heißt es in einer Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat, die der Dax-Konzern am Montagmittag in Frankfurt veröffentlichte. Der Plan sei vage und berge "erhebliche Risiken". An der Börse sorgte die Nachricht jedoch kaum für Bewegung.

    Hatte die Commerzbank-Aktie am Morgen noch kurz zugelegt, drehte sie bereits am Vormittag ins Minus. Nach der Veröffentlichung der Commerzbank-Stellungnahme zuckte ihr Kurs nur kurz, lag zuletzt aber ähnlich wie vorher mit gut einem Prozent im Minus bei 36,05 Euro. Die Unicredit-Aktie büßte ebenfalls etwas ein.

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    Nach Darstellung der Commerzbank unterschätzt die Unicredit die Ertragsverluste für den Fall einer Übernahme und überschätzt die Synergien. Zudem rechne sie mit einer "unrealistischen Umsetzungsdauer". Das betreffe besonders den von der Unicredit geplanten Personalabbau, die komplexe IT-Integration sowie Ertragsverluste aus Überschneidungen im Firmenkundengeschäft. "Die von der Unicredit erwarteten Synergieannahmen sind in Summe weder belastbar noch überzeugend."

    Vorstand und Aufsichtsrat raten den Commerzbank-Aktionären, das Umtauschangebot nicht anzunehmen. Beide Gremien seien überzeugt, dass die eigenständige Umsetzung der jüngsten Strategie mit erhöhten Gewinnzielen mehr Wert schaffe. Aktionäre, die investiert blieben, profitierten davon.

    "Was die Unicredit als Zusammenschluss bezeichnet, erweist sich als Restrukturierungsvorschlag, der massiv in unser bewährtes und profitables Geschäftsmodell eingreifen würde", sagte Vorstandschefin Bettina Orlopp. Aufsichtsratschef Jens Weidmann ergänzte, die "unausgereiften Vorstellungen" der Unicredit gefährdeten die Kundenbeziehungen der Commerzbank ebenso wie die Motivation der Beschäftigten.

    Die Unicredit wies die Darstellung der Commerzbank zurück. "Wir sind mit vielen der vorgebrachten Argumente grundsätzlich nicht einverstanden und halten sie für unbegründet und durch keine Daten belegt", teilte das italienische Geldhaus am Montag auf Nachfrage mit. Nach einer Prüfung der aufgeworfenen Fragen werde sie zu gegebener Zeit eine Stellungnahme veröffentlichen.

    Unterdessen sicherte sich die Unicredit den Kaufpreis für weitere Anteile an der Commerzbank. Nach Angaben vom Montag verfügten die Italiener über 26,77 Prozent der Commerzbank-Aktien und hatten über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere 3,22 Prozent. Mit zusammen 29,99 Prozent blieben sie somit knapp unter der Schwelle von 30 Prozent. Insgesamt melden sie jetzt allerdings eine Steigerung der Stimmrechte von 32,64 auf 38,87 Prozent. Darin enthalten sind Kaufpreis-Sicherungen für 8,88 Prozent der Aktien.

    Die Unicredit aus Mailand hatte Anfang Mai ein freiwilliges Angebot für sämtliche Commerzbank-Anteile vorgelegt. Sie bietet für jede Commerzbank-Aktie 0,485 neue Unicredit-Aktien. So will die Unicredit bis zum 16. Juni weitere Aktien einsammeln, ohne ein Pflichtangebot vorlegen zu müssen, was deutlich teurer wäre. Die Offerte kann bis 3. Juli verlängert werden.

    Der rechnerische Angebotswert weise einen erheblichen Abschlag zum langfristigen Wertschöpfungspotenzial und dem aktuellen Kurs auf, kritisierte die Commerzbank. "Die Commerzbank-Aktie notierte nach der Ankündigung des Angebots zu jedem Schlusskurs oberhalb des Angebotswerts."

    Die Unicredit ist in Deutschland bereits mit der Hypovereinsbank (HVB) aktiv und erwartet bei einer Commerzbank-Übernahme Milliarden-Einsparungen. Die Commerzbank sieht das Vorgehen der Unicredit als feindlich an und erhält Unterstützung vom Bund, der gut zwölf Prozent der Commerzbank-Anteile hält. Die Bank will ihre Aktionäre mit ambitionierten Gewinn- und Renditezielen bis 2030 von einem eigenständigen Kurs überzeugen. Erst kürzlich verkündete die Commerzbank den Abbau von rund 3.000 Stellen./als/stw/DP/stw/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 24.006 auf Ariva Indikation (18. Mai 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +1,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 40,57 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +2,46 %/+19,08 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die CoBa-Übernahme durch UniCredit: Bewertung des Tauschangebots als unter Marktwert, Erwartung weiterer/höherer Gebote, Debatte ob Aktionäre ab rund 40–45 € verkaufen sollten, Vergleich mit historischen Übernahmen (Mannesmann), Spekulation über Short-Squeeze-Potenzial und Verweis auf eine SdK-Einschätzung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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