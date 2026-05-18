UBS stuft NATIONAL GRID auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1160 Pence belassen. Die neue Vorstandsvorsitzende des Netzbetreibers, Zoë Yujnovich, habe sich nun zu den strategischen Rahmenbedingungen und ihrer Geschäftsvision geäußert und den Nutzen von KI betont, neue finanzielle Ziele seien aber nicht kommuniziert worden, schrieb Mark Freshney am Freitag. Er hält die Aktie für teuer./rob/ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 06:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 14,06EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Mark Freshney

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11,6

Kursziel alt: 11,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

