Verteidigungsminister wollen Zusammenarbeit im All ausbauen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verteidigungsminister mehrerer deutschsprachiger Staaten in Europa wollen die Zusammenarbeit im All verstärken. Weltraumfähigkeiten hätten eine immer größere und sich rasant weiterentwickelnde Bedeutung für jede Form militärischer Auseinandersetzung, sagte Boris Pistorius (SPD) nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Österreich, der Schweiz und Luxemburg in Berlin.

Er habe bei seiner Reise in die Ukraine in der vergangenen Woche "sehen können, wie sehr die Ukraine mit Hilfe von Starlink und modernster Drohnentechnologie die Logistik der russischen Angreifer hinter der Front empfindlich zu treffen vermag", sagte Pistorius. Es gehe um die Absicherung des Friedens, "auch in der Abschreckungsfähigkeit im Weltraum".

Pistorius nannte als Felder einer verstärkten Zusammenarbeit gemeinsame Aus- und Fortbildung bis hin zur sogenannten Weltraumlage. Dabei gehe es um Objekte im Orbit und eine Vermeidung von Zusammenstößen, aber auch um Aufklärung und den Schutz der eigenen Satellitensysteme.

An dem sogenannten D-A-CH-Treffen nahmen die österreichische Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, der Schweizer Amtskollege Martin Pfister sowie aus Luxemburg Verteidigungsministerin Yuriko Backes teil./cn/DP/nas



