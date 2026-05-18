UBS stuft Freenet Namensaktien auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet auf "Sell" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Polo Tang sprach in seiner Reaktion vom Freitag auf die Quartalszahlen von schwachen Trends sowohl im Mobilfunk- als auch im TV-Geschäft Waipu TV./rob/ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 06:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 26,30EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.