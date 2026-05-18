E.ON punktet im ersten Quartal

Der Energiekonzern E.ON (DE000ENAG999) ist solide ins Jahr 2026 gestartet und bestätigt trotz eines schwierigen Marktumfelds seine Jahresziele. Im 1. Quartal stieg das bereinigte EBITDA um 2 Prozent auf 3,3 Mrd. Euro, während der bereinigte Konzernüberschuss sogar um 7 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro zulegte. Treiber der Entwicklung waren vor allem stabile Erträge im Netzgeschäft sowie Fortschritte beim Ausbau der Energieinfrastruktur. E.ON investierte allein im ersten Quartal rund 1,4 Mrd. Euro – insbesondere in Stromnetze, Digitalisierung und die Modernisierung der Energieversorgung. Der Konzern profitiert dabei von der wachsenden Nachfrage nach leistungsfähigen Netzen im Zuge der Energiewende. Belastend wirken geopolitische Unsicherheiten, volatile Energiepreise und hohe regulatorische Anforderungen. Dennoch sieht sich E.ON auf Kurs, die Prognosen für 2026 zu erreichen.

Beim Discount-Zertifikat der UBS mit der ISIN DE000UQ7YKU7 mit dem Cap bei 18 Euro zum Preis von 16,60 Euro errechnet sich eine Renditechance von 1,40 Euro oder 13,4 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.12.26 auf oder oberhalb des Caps schließt. Andernfalls erhalten Anleger eine E.ON-Aktie.

Bonus-Strategie mit 18,1 Prozent Puffer (Dezember)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der DZ Bank mit der ISIN DE000DU7TUK2 ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 20 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 15 Euro bis zum Bewertungstag 18.12.26 nie verletzt wird, gibt’s den Höchstbetrag; andernfalls einen Barausgleich auf Schlusskursbasis. Beim Preis von 18,45 Euro sind maximal 1,55 Euro oder 14,3 Prozent p.a. drin. Aufgeld unter 1 Prozent.

Einkommensstrategie mit 9,5 Prozent Kupon p.a. (Februar)

Die Aktienanleihe von HSBC mit der ISIN DE000HM2JUA1 zahlt einen Kupon von 9,5 Prozent p.a. Durch den Einstieg unter pari steigt die Effektivrendite auf 10,9 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 19.2.27 auf oder über dem Basispreis von 18 Euro schließt. Andernfalls gibt’s 55 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 18 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Der Ausbau erneuerbarer Energien und die Elektrifizierung von Industrie, Verkehr und Gebäuden dürften den Investitionsbedarf in Netze langfristig weiter antreiben – und damit auch das Wachstum bei E.ON stützen. Wer weniger als 10 Prozent unter 5-Jahres-Hoch bereits im Seitwärtstrend attraktive Renditen erzielen will, schützt sich mit Zertifikaten zusätzlich gegen moderate Rücksetzer.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von E.ON Aktien oder von Anlageprodukten auf E.ON Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de