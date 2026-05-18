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    Aktie zieht ins Plus

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    Cloud-Geschäft boomt: Chinas Tech-Juwel Baidu erfindet sich neu

    Baidus KI-Geschäft macht erstmals die Hälfte des Konzernumsatzes aus. Was hinter den Zahlen steckt und warum die Aktie vorbörslich anzieht.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie zieht ins Plus - Cloud-Geschäft boomt: Chinas Tech-Juwel Baidu erfindet sich neu
    Foto: Jonathan Raa - NurPhoto

    Chinas Suchmaschine Nummer 1 erfindet sich neu: Im ersten Quartal 2026 erwirtschaftete das KI-Geschäft des Tech-Riesen umgerechnet rund 13,6 Milliarden Yuan, ein Plus von 49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit übersteigt der KI-Bereich erstmals die Hälfte des Gesamtumsatzes des Kerngeschäfts: Ein Meilenstein, der die Transformation des Konzerns unterstreicht.

    "KI ist erstmals der zentrale Wachstumstreiber von Baidu", sagte Firmengründer und CEO Robin Li bei der Vorlage der Quartalszahlen. Der Gesamtumsatz lag bei 32,1 Milliarden Yuan – knapp über den Analystenerwartungen von rund 31,5 Milliarden Yuan, aber zwei Prozent unter dem Vorjahreswert. Der bereinigte Gewinn je Hinterlegungsschein (ADR) von 12,06 Yuan übertraf ebenfalls leicht die Prognosen.

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    Die Baidu-Aktie legte vorbörslich an der Wall Street um fast 5 Prozent zu.

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    ISIN:US0567521085WKN:A0F5DE
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    Besonders das Cloud-Geschäft zog an: Die Einnahmen aus KI-Cloud-Diensten kletterten um 79 Prozent auf 8,8 Milliarden Yuan. Noch deutlicher fiel das Wachstum bei GPU-basierten Cloud-Diensten aus, die sich mehr als verdreifachten. Getrieben wird das Segment von einer steigenden Nachfrage chinesischer Unternehmen nach KI-Infrastruktur, befeuert auch durch US-Exportbeschränkungen bei Hochleistungschips, die heimische Anbieter wie Baidu begünstigen.

    Schwächer entwickelte sich hingegen das klassische Werbegeschäft. Saisonale Effekte sowie Baidus eigene KI-Integration in die Suche, bei der klassische Werbeplätze teils durch KI-generierte Antworten ersetzt werden, dämpften die Erlöse. Diese Kannibalisierung ist noch nicht monetarisiert, birgt aber mittelfristig Potenzial.

    Auch das autonome Fahren liefert Fortschritte: Der Robotaxi-Dienst Apollo Go absolvierte im Quartal 3,2 Millionen vollständig fahrerlose Fahrten. Kumuliert wurden bis April 2026 mehr als 22 Millionen Fahrten für die Öffentlichkeit erbracht.

    Parallel treibt Baidu die Verselbstständigung seiner Chip-Tochter Kunlunxin voran, die den ersten Schritt zu einem Börsengang in Festland-China eingeleitet hat. Zuvor wurde bereits eine Hongkonger Notierung angestrebt, bei der eine Bewertung von mindestens 100 Milliarden Yuan anvisiert wurde.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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