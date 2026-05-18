Gesco: Operative Fortschritte treffen auf Skepsis

Die Reaktion der Börse auf die jüngsten Quartalszahlen von Gesco fiel überraschend verhalten aus. Dabei lieferte die Industrieholding operativ durchaus positive Signale. Zwar gingen die Erlöse leicht auf 121,0 Mio. Euro zurück, gleichzeitig verbesserte sich jedoch die Auftragslage spürbar. Der Auftragseingang legte um 4,6 Prozent auf 138,2 Mio. Euro zu und deutet damit auf eine bessere Auslastung in den kommenden Quartalen hin.

Auch auf der Ergebnisseite zeigte sich eine klare Verbesserung. Das Periodenergebnis erhöhte sich deutlich um mehr als ein Drittel auf 2,8 Mio. Euro. Damit setzt sich die Erholung fort, die sich bereits nach dem schwachen Vorjahr abgezeichnet hatte.