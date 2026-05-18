Börsen Update Europa - 18.05. - FTSE Athex 20 schwach -2,29 %

Der MDAX steht bei 31.344,54 PKT und gewinnt bisher +0,17 %. Top-Werte: Nordex +5,73 %, Sartorius Vz. +5,46 %, Redcare Pharmacy +3,79 % Flop-Werte: Hochtief -2,56 %, Jungheinrich -2,48 %, Lanxess -2,14 %

Der DAX steht bei 24.127,68 PKT und gewinnt bisher +0,93 %. Top-Werte: Infineon Technologies +4,71 %, Deutsche Boerse +3,27 %, Rheinmetall +1,75 % Flop-Werte: Daimler Truck Holding -3,53 %, Scout24 -3,35 %, Commerzbank -3,02 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht bei 3.853,77 PKT und gewinnt bisher +1,75 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +6,11 %, Nordex +5,73 %, SUESS MicroTec +5,59 %

Flop-Werte: Nagarro -6,63 %, SAP -2,41 %, Ottobock -1,62 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.819,92 PKT und steigt um +0,17 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +4,71 %, Deutsche Boerse +3,27 %, Wolters Kluwer +2,88 %

Flop-Werte: Intesa Sanpaolo -3,88 %, BNP Paribas (A) -3,30 %, SAP -2,41 %

Der ATX bewegt sich bei 5.858,53 PKT und steigt um +0,05 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,88 %, Oesterreichische Post +1,54 %, EVN +1,51 %

Flop-Werte: STRABAG -2,77 %, Wienerberger -2,17 %, Palfinger -1,73 %

Der SMI bewegt sich bei 13.167,32 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: Swiss Re +1,47 %, Alcon +1,39 %, Zurich Insurance Group +1,38 %

Flop-Werte: Holcim -2,19 %, CIE Financiere Richemont -1,48 %, Kuehne + Nagel International -1,47 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.924,35 PKT und fällt um -0,01 %.

Top-Werte: Publicis Groupe +3,76 %, AXA +1,63 %, DANONE +1,42 %

Flop-Werte: BNP Paribas (A) -3,30 %, Hermes International -1,94 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,55 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:27) bei 3.051,86 PKT und steigt um +0,64 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,24 %, Essity Registered (B) +1,75 %, Swedbank Shs(A) +1,72 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -0,78 %, Assa Abloy Registered (B) -0,62 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,01 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.540,00 PKT und verliert bisher -2,29 %.

Top-Werte: Public Power +1,51 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,09 %, Coca-Cola HBC +0,84 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,92 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,87 %, Viohalco -0,70 %