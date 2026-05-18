Infineon Technologies Aktie legt am 18.05.2026 stark zu

Die Infineon Technologies Aktie notiert aktuell bei 66,65€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,71 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,00 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Infineon Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,26 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 66,65€, mit einem Plus von +4,71 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Infineon Technologies Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +46,05 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,67 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Infineon Technologies einen Anstieg von +71,85 %.

Während Infineon Technologies heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,17 %.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,00 % 1 Monat +33,67 % 3 Monate +46,05 % 1 Jahr +94,46 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 18.05.2026, 14:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursfantasie bei Infineon mit Erwartungen über 70€ und einem Citigroup-Ziel von 80€, technische Ausbrüche und aktive Trades (Einstiege ~64–65€, Stopp-Level genannt), die Bewertung (KGV ~37) wird als hoch gesehen, zudem wird ein Insiderverkauf (~10.001 Aktien bei 61,76€) und Lieferketten-/Taiwan-Risiko diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 87,09 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Dax hat seine anfänglichen Kursverluste am Montag aufgeholt. Zunächst ging der Rückschlag vom vergangenen Freitag weiter, doch dann wurden die Anleger wieder mutiger und trieben den Leitindex im Laufe des Vormittags zurück über die …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,99 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +1,50 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -0,12 %. ON Semiconductor legt um +0,04 % zu NIO notiert im Minus, mit -0,19 %.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.