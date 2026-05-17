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    Carsten Stork

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    Zucker hält sich knapp im Plus – Short-Abbau trifft auf saisonalen Gegenwind

    Der Sugar #11 Future, gehandelt an der ICE US, konnte sich in der vergangenen Woche leicht positiv behaupten. Auf Wochensicht legte Zucker 0,75 % zu und schloss bei 14,80 US-Cent. Zwischenzeitlich sah das Bild sogar besser aus: Im Wochenverlauf …

    Carsten Stork - Zucker hält sich knapp im Plus – Short-Abbau trifft auf saisonalen Gegenwind
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Sugar #11 Future, gehandelt an der ICE US, konnte sich in der vergangenen Woche leicht positiv behaupten. Auf Wochensicht legte Zucker 0,75 % zu und schloss bei 14,80 US-Cent. Zwischenzeitlich sah das Bild sogar besser aus: Im Wochenverlauf konnte der Future über die Marke von 15 US-Cent ansteigen. Diese Gewinne wurden jedoch nicht vollständig gehalten, da der gesamte Rohstoff- und Risikomarkt am Donnerstag und Freitag unter Druck geriet.

    Kurzfristig belastete vor allem die Schwäche des brasilianischen Real. Ein schwächerer Real macht Exporte für brasilianische Produzenten attraktiver und kann zusätzlichen Verkaufsdruck auf den Weltmarkt bringen. Gleichzeitig bleibt die fundamentale Lage nicht eindeutig bearish. Indien hat Zuckerexporte für mehrere Monate eingeschränkt, und mehrere Marktbeobachter haben ihre Erwartungen für den globalen Zuckerüberschuss reduziert beziehungsweise sprechen bereits von einem möglichen Defizit in der Saison 2026/27.

    Hinzu kommt, dass hohe Energiepreise in Brasilien dazu führen können, dass mehr Zuckerrohr in Richtung Ethanolproduktion geht. Das würde dem Zuckermarkt tendenziell Angebot entziehen. Auch die Unsicherheit rund um Hormus, höhere Transportkosten und mögliche Störungen bei Handelsströmen bleiben unterstützende Faktoren.

    Interessant sind die COT-Daten. Das Managed Money hat seine Short-Position deutlich reduziert und hält nur noch etwas mehr als 97.000 Kontrakte short. Das ist weiterhin eine klare Netto-Short-Position, aber der Abbau zeigt, dass der spekulative Verkaufsdruck nachlässt.

    Saisonal bleibt das Bild allerdings schwierig. Zucker hat bis Mitte Juni eher die Tendenz, weiter unter Druck zu stehen, bevor anschließend eine längere saisonale Aufwärtsphase einsetzen könnte.

    Fazit:
    Zucker hat sich mit +0,75 % besser gehalten als viele andere Rohstoffe. Der Short-Abbau bei Managed Money ist konstruktiv, und die fundamentalen Angebotsrisiken bleiben relevant. Kurzfristig bremsen jedoch Real-Schwäche und negative Saisonalität. Die größere Chance könnte erst nach Mitte Juni entstehen.

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