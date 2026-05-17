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    Carsten Stork

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    Kupfer markiert neues Allzeithoch – Rücksetzer wirkt wie Konsolidierung

    Der Kupfer-Future an der CME hatte in der vergangenen Woche eine extrem volatile Handelsphase. Auf Wochensicht stand am Ende nur ein kleines Plus von 0,12 %, mit einem Schlusskurs bei 628,95 US-Dollar. Diese Zahl verschleiert allerdings, wie stark …

    Carsten Stork - Kupfer markiert neues Allzeithoch – Rücksetzer wirkt wie Konsolidierung
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Kupfer-Future an der CME hatte in der vergangenen Woche eine extrem volatile Handelsphase. Auf Wochensicht stand am Ende nur ein kleines Plus von 0,12 %, mit einem Schlusskurs bei 628,95 US-Dollar. Diese Zahl verschleiert allerdings, wie stark die Bewegung innerhalb der Woche tatsächlich war. Am Mittwoch konnte Kupfer bis auf 671,60 US-Dollar steigen und damit ein neues Allzeithoch markieren. Danach setzte jedoch eine deutliche Korrektur ein, und die Gewinne wurden am Donnerstag und Freitag weitgehend wieder abverkauft.

    Belastet wurde der Markt kurzfristig durch die stark gestiegenen US-Renditen, den festeren Dollar und die Sorge, dass hohe Kupferpreise in China die Kaufbereitschaft dämpfen. Gerade in China gibt es erste Hinweise, dass Verarbeiter bei diesen Preisniveaus vorsichtiger werden. Nach dem starken Lauf ist das nicht überraschend. Aus meiner Sicht sieht der Rücksetzer daher eher nach Konsolidierung als nach einem echten Trendbruch aus.

    Die übergeordnete Struktur bleibt weiterhin konstruktiv. Kupfer wird weiter durch strukturelle Themen wie Energiewende, Stromnetzausbau, künstliche Intelligenz, Rechenzentren und Elektrifizierung unterstützt. Auch angebotsseitig bleiben Risiken bestehen, unter anderem durch mögliche Engpässe bei Schwefelsäure und Störungen in Lieferketten.

    Die COT-Daten bestätigen den starken Aufwärtsmove grundsätzlich. Das Managed Money hat seine Long-Position weiter ausgebaut und hält nun 76.389 Kontrakte long. Das ist eine klare Unterstützung durch spekulative Marktteilnehmer. Gleichzeitig bedeutet eine so starke Long-Positionierung aber auch, dass Rücksetzer heftiger ausfallen können, wenn Gewinne mitgenommen werden.

    Saisonal bleibt das Bild ebenfalls positiv. Kupfer tritt nun in eine Phase ein, die bis Ende Juni tendenziell weiter Stärke begünstigen kann.

    Fazit:
    Kupfer bleibt trotz des schwachen Wochenschlusses einer der spannendsten Märkte. Das neue Allzeithoch bestätigt die strukturelle Stärke, auch wenn der Rücksetzer nach dem starken Lauf ernst genommen werden muss. Solange COT-Daten und Saisonalität konstruktiv bleiben, sehe ich die übergeordnete Aufwärtsstruktur weiterhin intakt.

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