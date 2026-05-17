Henry Hub zieht kräftig an – Saisonalität und Wetter stützen Erdgas

Der Henry Hub Natural Gas Future konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen. Auf Wochensicht stieg der Future um 7,67 % und schloss bei 2,961 US-Dollar. Besonders positiv ist dabei die Struktur der Bewegung: Erdgas lief im Wochenverlauf nahezu durchgehend nach oben und schloss fast am Wochenhoch. Das ist ein konstruktives Signal und zeigt, dass der Markt nach der schwachen Phase wieder Momentum aufbauen konnte.



Unterstützt wurde die Bewegung vor allem durch wärmere Wetterprognosen in den USA. Steigende Temperaturen im Süden und Osten erhöhen die Erwartungen an den Stromverbrauch, weil mehr Klimaanlagen laufen und damit mehr Erdgas zur Stromerzeugung benötigt wird. Zusätzlich fiel der jüngste Lageraufbau etwas geringer aus als erwartet, was den Markt ebenfalls unterstützt hat. Auch die geopolitische Lage bleibt ein Faktor: Solange die Unsicherheit rund um Hormus und globale LNG-Ströme hoch bleibt, kann US-Erdgas von zusätzlicher Exportfantasie profitieren.







Interessant ist allerdings der Blick auf die COT-Daten. Das Managed Money hat seine Short-Position zuletzt wieder etwas ausgebaut und hält nun knapp über 176.000 Kontrakte short. Das zeigt, dass viele spekulative Marktteilnehmer weiterhin gegen Erdgas positioniert sind. Genau darin liegt aber auch Potenzial. Wenn der Future weiter steigt, kann diese hohe Short-Positionierung zusätzlichen Kaufdruck erzeugen.







Saisonal bleibt das Bild ebenfalls konstruktiv. Henry Hub Natural Gas hat bis weit in den Juni hinein die Chance auf weitere Stärke. Zusätzlich beginnt in rund zwei Wochen die Hurrikan-Saison. Diese muss nicht automatisch zu steigenden Preisen führen, erhöht aber das Risiko für wetterbedingte Störungen und kann die Aufmerksamkeit des Marktes wieder stärker auf Erdgas lenken.







Fazit:



Henry Hub hat mit +7,67 % eine starke Woche gezeigt. Der Schluss nahe dem Wochenhoch, die positive Saisonalität und mögliche Wetter- und Hurrikanrisiken sprechen weiter für Unterstützung. Die hohe Managed-Money-Short-Position bleibt ein Risiko, kann bei weiter steigenden Kursen aber auch zum Beschleuniger werden.

