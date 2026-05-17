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    Carsten Stork

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    Bitcoin verliert Momentum – Makro-Druck schlägt auf Krypto durch

    Der Bitcoin-Future an der CME ist in der vergangenen Woche deutlich unter Druck geraten. Auf Wochensicht verlor der Future 1,52 % und schloss bei 79.865 US-Dollar. Besonders auffällig war dabei der schwache Wochenschluss. Bitcoin wurde am Freitag …

    Carsten Stork - Bitcoin verliert Momentum – Makro-Druck schlägt auf Krypto durch
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Bitcoin-Future an der CME ist in der vergangenen Woche deutlich unter Druck geraten. Auf Wochensicht verlor der Future 1,52 % und schloss bei 79.865 US-Dollar. Besonders auffällig war dabei der schwache Wochenschluss. Bitcoin wurde am Freitag noch einmal deutlich abverkauft und ging nahezu am Wochentief aus dem Handel. Das zeigt, dass der Druck auf Risikoassets zum Wochenende eher zugenommen hat.

    Der Belastungsfaktor lag vor allem im makroökonomischen Umfeld. Steigende US-Renditen, ein stärkerer Dollar und die zunehmende Erwartung möglicher Fed-Zinserhöhungen haben den gesamten Risikokomplex belastet. Hinzu kam die geopolitische Unsicherheit rund um die Straße von Hormus. Die jüngsten Drohungen Irans, Transitgebühren beziehungsweise eine Art Kontrollmechanismus für Schiffe durchzusetzen, haben die Sorge vor weiteren Störungen im Energiehandel verstärkt. In einem solchen Umfeld geraten spekulative und zinssensitive Assets wie Bitcoin schnell unter Druck.

    Auch die Nachrichtenlage rund um den CLARITY Act konnte den Markt nur kurzfristig stützen. Zwar wurde die regulatorische Entwicklung zunächst positiv aufgenommen, doch viele Marktteilnehmer nutzten den Anstieg offenbar für Gewinnmitnahmen. Der anschließende Rücksetzer zeigt, dass gute Nachrichten aktuell nicht ausreichen, wenn Makro, Zinsen und Geopolitik gleichzeitig gegen den Markt laufen.

    Die COT-Daten bestätigen ebenfalls keine starke bullische Überzeugung. Das Managed Money hat seine Long-Position zuletzt wieder leicht reduziert und hält nur noch 1.259 Kontrakte long. Das ist für Bitcoin keine aggressive Positionierung und zeigt, dass institutionelle Marktteilnehmer weiterhin vorsichtig bleiben.

    Fazit:
    Der Bitcoin-Future bleibt angeschlagen. Der Wochenverlust von 1,52 %, der schwache Schluss nahe dem Wochentief und die rückläufige Managed-Money-Long-Position sprechen für erhöhte Vorsicht. Solange US-Renditen steigen, der Dollar fest bleibt und die geopolitischen Risiken rund um Hormus weiter bestehen, bleibt Bitcoin anfällig. Die Struktur ist nicht gebrochen, aber kurzfristig fehlt dem Markt klarer Rückenwind.

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