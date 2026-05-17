🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEcopetrol AktievorwärtsNachrichten zu Ecopetrol

    Carsten Stork

    9 Aufrufe 9 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ecopetrol legt zu – starke Raffineriemargen stützen die Aktie

    Die kolumbianische Erdölaktie Ecopetrol konnte sich in der vergangenen Woche positiv entwickeln. Auf Wochensicht legte die Aktie um 3,88 % zu und beendete die Woche bei 13,11 US-Dollar. Damit zeigte sich Ecopetrol deutlich stabiler als viele andere …

    Carsten Stork - Ecopetrol legt zu – starke Raffineriemargen stützen die Aktie
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die kolumbianische Erdölaktie Ecopetrol konnte sich in der vergangenen Woche positiv entwickeln. Auf Wochensicht legte die Aktie um 3,88 % zu und beendete die Woche bei 13,11 US-Dollar. Damit zeigte sich Ecopetrol deutlich stabiler als viele andere Risikoassets, die zuletzt unter steigenden Renditen, Dollarstärke und geopolitischer Unsicherheit gelitten haben.

    Unterstützt wurde die Aktie vor allem durch die Zahlen für das erste Quartal 2026. Ecopetrol meldete einen Umsatz von 28,6 Billionen kolumbianischen Pesos, ein EBITDA von 13,5 Billionen Pesos und einen Nettogewinn von 2,9 Billionen Pesos. Besonders stark war der Raffineriebereich. Die Raffineriemarge stieg deutlich auf 17,3 US-Dollar je Barrel, während das Raffinerie-EBITDA im Vergleich zum Vorjahr fast auf das 2,9-Fache zulegen konnte.

    Operativ bleibt das Bild solide. Die Produktion lag im ersten Quartal bei 725.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Das Management hält am Jahresziel von 730.000 bis 740.000 Barrel Öläquivalent pro Tag fest. Gleichzeitig arbeitet Ecopetrol weiter an Effizienzsteigerungen, Portfolio-Optimierungen und zusätzlichen Gasprojekten, um die heimische Versorgung in Kolumbien zu stärken.

    Wichtig bleibt aber auch die Einordnung: Die Analystenseite bleibt vorsichtig. Das durchschnittliche Kursziel wurde zwar leicht auf 12,80 US-Dollar angehoben, liegt aber weiterhin knapp unter dem aktuellen Kurs. Der Konsens bleibt bei „Sell“. Das zeigt, dass der Markt die Aktie trotz guter Quartalszahlen nicht ohne Vorbehalte bewertet.

    Fazit:
    Ecopetrol hat eine solide Woche gezeigt und mit +3,88 % deutlich zugelegt. Die Quartalszahlen waren robust, vor allem dank starker Raffineriemargen und Kostendisziplin. Gleichzeitig bleibt die Aktie politisch, operativ und bewertungstechnisch nicht risikofrei. Der Wochenanstieg ist positiv, aber ich würde die Bewegung nicht überinterpretieren. Entscheidend bleibt, ob Ecopetrol die starke operative Entwicklung in den kommenden Quartalen bestätigen kann.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Ecopetrol legt zu – starke Raffineriemargen stützen die Aktie Die kolumbianische Erdölaktie Ecopetrol konnte sich in der vergangenen Woche positiv entwickeln. Auf Wochensicht legte die Aktie um 3,88 % zu und beendete die Woche bei 13,11 US-Dollar. Damit zeigte sich Ecopetrol deutlich stabiler als viele andere …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     