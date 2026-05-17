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    Carsten Stork

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    Coinbase scheitert nach Rally – Gewinnmitnahmen treffen Krypto-Aktien

    Die Aktie von Coinbase ist in der vergangenen Woche unter Druck geraten. Auf Wochensicht verlor der Titel 2,94 % und schloss bei 195,42 US-Dollar. Besonders auffällig war dabei die starke Umkehr zum Wochenschluss. Noch am Donnerstag konnte Coinbase …

    Carsten Stork - Coinbase scheitert nach Rally – Gewinnmitnahmen treffen Krypto-Aktien
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die Aktie von Coinbase ist in der vergangenen Woche unter Druck geraten. Auf Wochensicht verlor der Titel 2,94 % und schloss bei 195,42 US-Dollar. Besonders auffällig war dabei die starke Umkehr zum Wochenschluss. Noch am Donnerstag konnte Coinbase im Zuge der positiven Nachrichten rund um den Clarity Act bis auf 222,32 US-Dollar ansteigen. Diese Gewinne wurden jedoch nicht gehalten. Am Freitag kam es dann zu einem deutlichen Sell-off.

    Der kurzfristige Auslöser war eine Mischung aus Gewinnmitnahmen, schwächerem Bitcoin und einer realistischeren Einschätzung der regulatorischen Fortschritte. Der Clarity Act wurde zwar im Senate Banking Committee vorangebracht und könnte langfristig ein wichtiger Schritt für klarere Regeln im US-Kryptomarkt sein. Der Markt hatte diese Entwicklung aber offenbar bereits teilweise eingepreist. Zudem ist der Gesetzgebungsprozess noch nicht abgeschlossen, und es bleiben politische Hürden.

    Belastend wirkten zusätzlich die jüngsten Geschäftszahlen. Coinbase meldete für das erste Quartal einen Nettoverlust von rund 394 Millionen US-Dollar. Der Umsatz lag bei etwa 1,41 Milliarden US-Dollar, während die Margen deutlich von 22,1 % auf 12,7 % zurückgingen. Gleichzeitig fielen die Marktkapitalisierung des Kryptomarktes und die Handelsvolumina im Quartalsvergleich um mehr als 20 %. Das zeigt, wie stark Coinbase weiterhin von Bitcoin, Handelsaktivität und allgemeiner Marktstimmung abhängig ist.

    Damit bleibt die Aktie hochsensibel gegenüber Makro, Krypto-Sentiment und regulatorischen Nachrichten. Die Fortschritte beim Clarity Act sind langfristig positiv, kurzfristig reichten sie aber nicht aus, um den Verkaufsdruck zu stoppen.

    Fazit:
    Coinbase bleibt eine spannende, aber volatile Krypto-Aktie. Der Rückgang von 222,32 US-Dollar auf 195,42 US-Dollar zeigt, wie schnell positive Nachrichten wieder abverkauft werden können. Solange Bitcoin schwächelt, geopolitische Risiken belasten und die Handelsvolumina zurückgehen, bleibt die Aktie anfällig. Der Clarity Act ist ein möglicher langfristiger Katalysator, kurzfristig dominiert aber klar die Vorsicht.

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    Carsten Stork Coinbase scheitert nach Rally – Gewinnmitnahmen treffen Krypto-Aktien Die Aktie von Coinbase ist in der vergangenen Woche unter Druck geraten. Auf Wochensicht verlor der Titel 2,94 % und schloss bei 195,42 US-Dollar. Besonders auffällig war dabei die starke Umkehr zum Wochenschluss. Noch am Donnerstag konnte Coinbase …
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