South32 hält sich im Plus – Rücksetzer nach starkem Wochenhoch

Die Aktie von South32 konnte sich in der vergangenen Woche knapp positiv behaupten. Auf Wochensicht legte der australische Minenwert um 1,0 % zu und schloss bei 4,20 australischen Dollar. Zwischenzeitlich sah das Bild deutlich stärker aus: Zur Wochenmitte konnte South32 bis auf 4,50 australische Dollar ansteigen. Diese Gewinne wurden jedoch im weiteren Wochenverlauf wieder weitgehend abgegeben, sodass am Ende nur ein kleines Wochenplus übrig blieb.



Der Rücksetzer passt zum breiteren Marktumfeld. Nach dem starken Lauf vieler Rohstoff- und Minenwerte kamen am Donnerstag und Freitag Gewinnmitnahmen auf. Gleichzeitig belasteten weltweit steigende Renditen, ein stärkerer US-Dollar und die Diskussion über möglicherweise wieder höhere Zinsen. In einem solchen Umfeld fällt es zyklischen Rohstoffaktien schwer, starke Zwischengewinne vollständig zu halten.







Unternehmensseitig bleibt South32 jedoch interessant. Das Unternehmen richtet sein Portfolio zunehmend auf Basismetalle wie Kupfer, Zink und Silber aus. Projekte wie Hermosa und Sierra Gorda stehen dabei im Fokus und sollen das zukünftige Wachstum tragen. Zusätzlich wurde bekannt, dass das Arctic Project in Alaska, ein Joint Venture von Trilogy Metals und South32, in ein beschleunigtes US-Genehmigungsprogramm aufgenommen wurde. Das verbessert den regulatorischen Pfad für ein potenziell wichtiges Kupferprojekt im Ambler Mining District.









Damit bleibt South32 strategisch gut positioniert: Basismetalle, kritische Rohstoffe und Kupferprojekte passen weiterhin in die langfristige Rohstoffthese. Kurzfristig zeigt der Kursverlauf aber, dass auch starke Minenwerte nicht immun gegen Zinsdruck und Gewinnmitnahmen sind.





Fazit:



South32 hat mit +1,0 % eine solide, aber nicht überzeugend starke Woche gezeigt. Der Anstieg bis 4,50 australische Dollar wurde wieder abverkauft, dennoch blieb ein kleines Wochenplus. Strukturell bleibt die Aktie durch Basismetalle, Kupfer und wichtige Wachstumsprojekte interessant. Kurzfristig muss South32 aber zeigen, dass die Unterstützung nach dem Rücksetzer hält.

