🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsPalladium RohstoffvorwärtsNachrichten zu Palladium

    Carsten Stork

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Palladium bleibt unter Druck – Zinsen und Konjunkturrisiken belasten doppelt

    Der Palladium-Future an der NYMEX ist in der vergangenen Woche deutlich unter Druck geraten. Auf Wochensicht verlor Palladium 4,89 % und schloss bei 1.429 US-Dollar je Unze. Damit setzte sich die Schwäche der vergangenen Wochen fort. Der Markt fiel …

    Carsten Stork - Palladium bleibt unter Druck – Zinsen und Konjunkturrisiken belasten doppelt
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Palladium-Future an der NYMEX ist in der vergangenen Woche deutlich unter Druck geraten. Auf Wochensicht verlor Palladium 4,89 % und schloss bei 1.429 US-Dollar je Unze. Damit setzte sich die Schwäche der vergangenen Wochen fort. Der Markt fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit rund fünf Wochen und bleibt technisch angeschlagen.

    Das Problem bei Palladium ist aktuell die doppelte Belastung. Einerseits gehört Palladium zu den Edelmetallen und leidet damit unter den stark gestiegenen Renditen. Höhere Zinsen und ein festerer US-Dollar machen nicht verzinsliche Metalle weniger attraktiv. Genau dieser Effekt hat zuletzt den gesamten Edelmetallsektor belastet.

    Andererseits ist Palladium aber auch ein Industriemetall mit enger Verbindung zur Automobilindustrie. Wenn die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, hohe Energiepreise und steigende Finanzierungskosten die Konjunktur belasten, kann auch die industrielle Nachfrage unter Druck geraten. Palladium steht damit zwischen zwei negativen Kräften: steigende Zinsen auf der Edelmetallseite und mögliche Nachfrageschwäche auf der Industrieseite.

    Auch die COT-Daten liefern aktuell kein positives Signal. Das Managed Money hat seine Short-Position wieder ausgebaut und hält nun 1.915 Kontrakte short. Das ist keine extrem große Position, zeigt aber, dass spekulative Marktteilnehmer weiterhin eher auf fallende Kurse setzen.
    Saisonal sieht das Bild ebenfalls schwierig aus. Palladium hat aus saisonaler Sicht eher die Tendenz, bis Ende Juni weiter unter Druck zu bleiben. Damit passt die aktuelle Schwäche leider gut in das saisonale Muster.

    Fazit:
    Palladium bleibt kurzfristig angeschlagen. Der Wochenverlust von 4,89 %, die ausgebaute Managed-Money-Short-Position und die negative Saisonalität sprechen für erhöhte Vorsicht. Gleichzeitig leidet das Metall doppelt: als Edelmetall unter steigenden Renditen und als Industriemetall unter möglichen Konjunkturrisiken. Solange sich dieses Umfeld nicht verbessert, bleibt Palladium anfällig für weitere Rücksetzer.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Palladium bleibt unter Druck – Zinsen und Konjunkturrisiken belasten doppelt Der Palladium-Future an der NYMEX ist in der vergangenen Woche deutlich unter Druck geraten. Auf Wochensicht verlor Palladium 4,89 % und schloss bei 1.429 US-Dollar je Unze. Damit setzte sich die Schwäche der vergangenen Wochen fort. Der Markt fiel …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     