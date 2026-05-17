🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Baumwolle dreht scharf nach unten – starker Jahreslauf trifft auf saisonalen Gegenwind

    Der Baumwolle-Future ist in der vergangenen Woche deutlich unter Druck geraten. Auf Wochensicht verlor Baumwolle 4,83 % und schloss bei 80,61 US-Cent. Besonders auffällig war dabei die starke Umkehr innerhalb der Woche. Zur Wochenmitte konnte der …

    Carsten Stork - Baumwolle dreht scharf nach unten – starker Jahreslauf trifft auf saisonalen Gegenwind
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Baumwolle-Future ist in der vergangenen Woche deutlich unter Druck geraten. Auf Wochensicht verlor Baumwolle 4,83 % und schloss bei 80,61 US-Cent. Besonders auffällig war dabei die starke Umkehr innerhalb der Woche. Zur Wochenmitte konnte der Future noch bis auf 88,88 US-Cent ansteigen, gab diese Gewinne anschließend aber vollständig wieder ab und schloss nahezu am Wochentief. Das ist kurzfristig ein klares Warnsignal.

    Belastet wurde der Markt vor allem durch den starken US-Dollar, schwächere Exportdaten und die Enttäuschung nach dem Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping. Zwar sprach Trump davon, dass US-Farmer mit den Handelsvereinbarungen mit China sehr zufrieden sein würden, konkrete Details blieben jedoch aus. Genau diese fehlende Klarheit hat der Markt negativ aufgenommen. Zusätzlich lagen die US-Exportverkäufe unter dem normalen Verkaufstempo, während die WASDE-Daten höhere globale Bestände zeigten.

    Trotzdem bleibt das größere Bild nicht eindeutig bärisch. Auf Jahressicht liegt Baumwolle weiterhin rund 17,4 % im Plus. Das zeigt, dass der Markt trotz des starken Wochenrücksetzers strukturell noch immer deutlich besser dasteht als zu Jahresbeginn.

    Auch die COT-Daten bleiben grundsätzlich konstruktiv. Das Managed Money hält eine sehr große Long-Position von 102.389 Kontrakten. Das bestätigt einerseits das bullische Interesse institutioneller Marktteilnehmer. Andererseits macht eine so hohe Long-Position den Markt auch anfällig, wenn Enttäuschungen, Dollarstärke oder schwächere Nachfrage zu Gewinnmitnahmen führen.

    Saisonal wird das Bild nun schwieriger. Baumwolle hat in den Sommer hinein häufig die Tendenz, weiter unter Druck zu geraten. Genau deshalb müssen wir die aktuelle Schwäche ernst nehmen.

    Fazit:
    Baumwolle bleibt auf Jahressicht stark, hat aber kurzfristig einen deutlichen Rückschlag erlitten. Der Wochenverlust von 4,83 %, der Schluss nahe dem Wochentief und der saisonale Gegenwind sprechen für erhöhte Vorsicht. Die COT-Daten bleiben bullisch, aber die hohe Long-Positionierung kann bei weiterer Schwäche auch zum Risiko werden.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Baumwolle dreht scharf nach unten – starker Jahreslauf trifft auf saisonalen Gegenwind Der Baumwolle-Future ist in der vergangenen Woche deutlich unter Druck geraten. Auf Wochensicht verlor Baumwolle 4,83 % und schloss bei 80,61 US-Cent. Besonders auffällig war dabei die starke Umkehr innerhalb der Woche. Zur Wochenmitte konnte der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     