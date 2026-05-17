Baumwolle dreht scharf nach unten – starker Jahreslauf trifft auf saisonalen Gegenwind

Der Baumwolle-Future ist in der vergangenen Woche deutlich unter Druck geraten. Auf Wochensicht verlor Baumwolle 4,83 % und schloss bei 80,61 US-Cent. Besonders auffällig war dabei die starke Umkehr innerhalb der Woche. Zur Wochenmitte konnte der Future noch bis auf 88,88 US-Cent ansteigen, gab diese Gewinne anschließend aber vollständig wieder ab und schloss nahezu am Wochentief. Das ist kurzfristig ein klares Warnsignal.



Belastet wurde der Markt vor allem durch den starken US-Dollar, schwächere Exportdaten und die Enttäuschung nach dem Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping. Zwar sprach Trump davon, dass US-Farmer mit den Handelsvereinbarungen mit China sehr zufrieden sein würden, konkrete Details blieben jedoch aus. Genau diese fehlende Klarheit hat der Markt negativ aufgenommen. Zusätzlich lagen die US-Exportverkäufe unter dem normalen Verkaufstempo, während die WASDE-Daten höhere globale Bestände zeigten.







Trotzdem bleibt das größere Bild nicht eindeutig bärisch. Auf Jahressicht liegt Baumwolle weiterhin rund 17,4 % im Plus. Das zeigt, dass der Markt trotz des starken Wochenrücksetzers strukturell noch immer deutlich besser dasteht als zu Jahresbeginn.







Auch die COT-Daten bleiben grundsätzlich konstruktiv. Das Managed Money hält eine sehr große Long-Position von 102.389 Kontrakten. Das bestätigt einerseits das bullische Interesse institutioneller Marktteilnehmer. Andererseits macht eine so hohe Long-Position den Markt auch anfällig, wenn Enttäuschungen, Dollarstärke oder schwächere Nachfrage zu Gewinnmitnahmen führen.







Saisonal wird das Bild nun schwieriger. Baumwolle hat in den Sommer hinein häufig die Tendenz, weiter unter Druck zu geraten. Genau deshalb müssen wir die aktuelle Schwäche ernst nehmen.







Fazit:



Baumwolle bleibt auf Jahressicht stark, hat aber kurzfristig einen deutlichen Rückschlag erlitten. Der Wochenverlust von 4,83 %, der Schluss nahe dem Wochentief und der saisonale Gegenwind sprechen für erhöhte Vorsicht. Die COT-Daten bleiben bullisch, aber die hohe Long-Positionierung kann bei weiterer Schwäche auch zum Risiko werden.

