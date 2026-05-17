Global X Uranium ETF unter Druck – harter Rücksetzer trotz intakter Uran-Story

Der Global X Uranium ETF ist in der vergangenen Woche massiv unter Druck geraten. Auf Wochensicht verlor der ETF 10,57 % und schloss bei 49,91 US-Dollar. Das ist ein ausgesprochen starker Rücksetzer und zeigt, wie volatil der Uransektor weiterhin bleibt. Nach der starken Entwicklung der vergangenen Monate wurden die Gewinne nun deutlich abverkauft.



Technisch ist die Situation wichtig. Der ETF testet aktuell zentrale Unterstützungsbereiche. In ähnlichen Uran-ETF-Strukturen wird die Zone um die 200-Tage-Linie und eine übergeordnete steigende Trendlinie als entscheidend beschrieben. Solange diese Bereiche halten, bleibt die größere Aufwärtsstruktur grundsätzlich intakt. Ein klarer Bruch darunter wäre dagegen ein Warnsignal und würde darauf hindeuten, dass der Sektor mehr Zeit für eine neue Stabilisierung braucht.







Fundamental bleibt die Uran-Story jedoch unverändert interessant. Der zentrale Punkt ist die enorme Versorgungslücke. Die USA sind bei Uran weiterhin stark von Importen abhängig. Gleichzeitig ist die heimische Produktion im historischen Vergleich extrem niedrig. Genau diese Diskrepanz zwischen strategischer Bedeutung der Kernenergie, Versorgungssicherheit und begrenzter westlicher Produktionskapazität bleibt der wichtigste langfristige Treiber für den Sektor.







Kurzfristig zeigt der Wochenverlust aber, dass gute fundamentale Geschichten nicht vor scharfen Korrekturen schützen. Uran-Aktien und Uran-ETFs reagieren sehr sensibel auf Gewinnmitnahmen, steigende Renditen, schwächere Risikoappetite und technische Brüche. Nach einem starken Lauf kann ein solcher Rücksetzer schnell heftig ausfallen.







Fazit:



Der Global X Uranium ETF hat mit –10,57 % eine sehr schwache Woche gezeigt. Der Schlusskurs bei 49,91 US-Dollar und der Test wichtiger Unterstützungen mahnen kurzfristig zur Vorsicht. Die langfristige Uran-Story bleibt für mich intakt, vor allem wegen der strukturellen Versorgungslücke und der strategischen Bedeutung von Kernenergie. Kurzfristig muss der ETF jetzt aber zeigen, dass die Unterstützungszone hält.

