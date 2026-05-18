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    KORREKTUR/Wahl

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    Konservative auch in Andalusien auf Vox angewiesen

    Für Sie zusammengefasst
    • PP verliert absolute Mehrheit, ist auf Vox angewiesen
    • Vox gewinnt Sitz und stellt künftig 15 Abgeordnete
    • Inflation, knapp 15 Prozent Arbeitslose und Wohnraum
    KORREKTUR/Wahl - Konservative auch in Andalusien auf Vox angewiesen
    Foto: Siarhei - 356130783

    (Einwohnerzahl korrigiert)

    SEVILLA (dpa-AFX) - Die konservative Volkspartei PP hat bei der Regionalwahl im südspanischen Andalusien ihre absolute Mehrheit eingebüßt und ist zum Regieren auf die rechtspopulistische Vox angewiesen. Die PP kam unter ihrem Spitzenkandidaten, dem Regionalregierungschef Juanma Moreno, auf 53 Sitze im Parlament in Sevilla, wie die Wahlkommission nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmten mitteilte. Das wären fünf weniger als vor vier Jahren. Die absolute Mehrheit liegt bei 55 Abgeordneten.

    Vox konnte nach diesen Angaben einen Sitz hinzugewinnen und verfügt damit künftig über 15 Abgeordnete im Regionalparlament in Sevilla. Die Sozialisten (PSOE) des spanischen Regierungschefs Pedro Sánchez kamen in ihrer früheren Hochburg auf nur noch 28 Sitze, noch zwei weniger als bei ihrem historisch schlechten Ergebnis bei der Wahl 2022. Das linke regional-nationalistische Bündnis Adelante Andalucía verbesserte sich von bisher zwei auf acht Sitze, das linke Wahlbündnis Pro Andalucía stellt erneut fünf Abgeordnete.

    PP auch in anderen Regionen auf Vox angewiesen

    Der Verlust der absoluten Mehrheit für die PP bedeutet einen Rückschlag für einen Politiker wie Moreno, der weniger konfrontativ und aggressiv als die konservative Partei auf nationaler Ebene auftritt. Damit ist auch Moreno in der bevölkerungsreichsten autonomen Gemeinschaft des Landes für eine Regierungsmehrheit auf die Rechtspopulisten angewiesen.

    So war es auch seinen Parteifreunden bei den Wahlen in der Extremadura (Dezember 2025), Aragón (Februar) und Kastilien und León (März) ergangen. Auch dort wurde die PP zwar jeweils stärkste Kraft, ist aber auf die Stimmen von Vox angewiesen. Eine Koalition zwischen PP und PSOE ist in Spanien bisher wegen der scharfen Gegensätze sehr unwahrscheinlich.

    Wahlkampf drehte sich um Inflation, Arbeitslosenquote

    Im Wahlkampf ging es unter anderem um die wieder anziehende Inflation auch infolge des Iran-Krieges, Defizite im Gesundheitswesen, die Arbeitslosenquote, die in Andalusien bei knapp 15 Prozent und damit etwa fünfeinhalb Prozentpunkte höher als im Durchschnitt Spaniens liegt, fehlenden Wohnraum sowie die Einwanderung über das Mittelmeer.

    Andalusien ist mit 8,68 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste autonome Gemeinschaft Spaniens, jedoch mit einem niedrigeren Pro-Kopf-Einkommen als im Durchschnitt des Landes. Der Tourismus und die Landwirtschaft sind die wichtigsten Wirtschaftszweige, aber auch die Industrie und die Erzeugung von Sonnenstrom werden immer wichtiger. Kulturell prägt Andalusien Spaniens internationales Image durch Flamenco, Stierkampf und das maurische Erbe wie etwa die Alhambra in Granada oder die Moschee-Kathedrale in Córdoba./ro/DP/nas






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