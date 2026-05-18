Milliardenwette auf Lithium: Warum Utah plötzlich wieder boomt

Wie beide Unternehmen mitteilten, hat EnergyX eine Absichtserklärung unterschrieben und will mehr als 400 Millionen US-Dollar investieren. Das Unternehmen setzt dabei auf sogenannte Direct Lithium Extraction, kurz DLE. Die Technologie filtert Lithium direkt aus stark salzhaltiger Sole.

Compass Minerals startet einen neuen Versuch im Lithiumgeschäft, wie Reuters berichtet. Gemeinsam mit dem Technologieunternehmen EnergyX will der Konzern Lithium aus dem Great Salt Lake im US-Bundesstaat Utah gewinnen. Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Lithiumpreise deutlich steigen und die Vereinigten Staaten ihre heimische Rohstoffproduktion ausbauen wollen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Nach Angaben der Unternehmen enthält der Great Salt Lake schätzungsweise mehr als 2,4 Millionen Tonnen Lithium.

Neustart nach milliardenschwerem Rückschlag

Compass hatte bereits 2022 versucht, ein Lithiumprojekt in Utah aufzubauen. Damals arbeitete der Konzern mit EnergySource Minerals zusammen. Ende 2023 stoppte Compass das Vorhaben jedoch auf unbestimmte Zeit. Hintergrund war ein neues Gesetz in Utah, das den Zugang zu Wasser aus dem See verschärfte.

2024 zog Compass endgültig den Stecker und verbuchte eine Abschreibung von 75 Millionen US-Dollar. Seitdem konzentrierte sich das Unternehmen wieder auf Salzprodukte und Düngemittel.

Nun übernimmt EnergyX nach eigenen Angaben sämtliche operativen, finanziellen und regulatorischen Risiken des Projekts. Die Produktion soll bis 2030 anlaufen.

"EnergyX greift nicht in den See ein. Wir gewinnen das Lithium und leiten den Rest der Sole wieder zurück", sagte Firmenchef Teague Egan.

Compass-Chef Edward Dowling Jr. erklärte, die Partnerschaft werde "die Bemühungen zum Schutz der Seen unterstützen und es Compass Minerals ermöglichen, unsere Bilanz weiter zu stärken, während wir uns weiterhin auf unsere Kerngeschäfte Salz und Pflanzenernährung konzentrieren".

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Wettlauf um neue Lithium-Technologie

Die Vereinbarung zeigt, wie stark das Interesse an Lithiumprojekten in den USA wieder zunimmt. Rückenwind erhält die Branche auch durch die Rohstoffpolitik von US-Präsident Donald Trump, der die heimische Produktion strategischer Mineralien ausbauen will.

EnergyX, die von General Motors unterstützt werden, gehört zu mehreren Unternehmen, die DLE-Technologien kommerziell etablieren wollen. Auch Exxon Mobil, Standard Lithium und Lilac Solutions arbeiten an entsprechenden Verfahren.

Für EnergyX ist Utah besonders attraktiv, weil Compass bereits Sole aus dem See fördert. Dadurch entfallen teure Tiefbohrungen, die das Unternehmen in Arkansas und Chile benötigt.

Das Projekt soll in 2 Phasen entstehen. Zunächst sind 10.000 Tonnen Lithium pro Jahr geplant, später rund 20.000 Tonnen. Laut Egan könnte das Projekt nach vollständigem Ausbau jährlich etwa 600 Millionen US-Dollar Umsatz erzielen.

Kritik übte der EnergyX-Chef zugleich an den Förderabgaben in Utah. Die Lizenzgebühren von 2,5 bis 25 Prozent seien "absurd hoch", sagte Egan.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion