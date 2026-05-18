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    Die Masse liebte diese Aktien

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    Cathie Wood verkauft, was gestern noch jeder haben wollte

    Während viele Anleger weiter denselben KI- und Chip-Namen hinterherlaufen, dreht Cathie Wood ihr Depot aggressiv um. Worauf ARK jetzt setzt – und welche Lieblinge rausflogen.

    Die Masse liebte diese Aktien - Cathie Wood verkauft, was gestern noch jeder haben wollte
    Foto: ARK Invest

    Starinvestorin Cathie Wood hat ihre Wetten auf künstliche Intelligenz, Genommedizin und digitale Finanzinfrastruktur deutlich ausgebaut. Neue Handelsdaten und die aktuellen 13F-Meldungen ihrer ARK-Fonds zeigen dabei einen klaren Strategiewechsel: Während Wood aggressiv in neue KI- und Gesundheitsfavoriten investiert, trennt sie sich gleichzeitig von Teilen ihres Halbleiter- und Raumfahrt-Exposures.

    Besonders stark stockte ARK die Beteiligung an Tempus AI auf. Insgesamt kaufte Wood mehr als 162.000 Aktien des KI-getriebenen Gesundheitsunternehmens und baute damit ihre Wette auf datenbasierte Medizin weiter aus. Auch bei Intellia Therapeutics und Natera griff sie kräftig zu und unterstrich damit ihre langfristige Überzeugung bei Präzisionsmedizin und Genomdiagnostik.

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    Einer der auffälligsten Käufe der vergangenen Woche war zudem Cerebras Systems. Rund 255.000 Aktien des neu gelisteten KI-Infrastrukturunternehmens wanderten in die ARK-Portfolios – ein deutliches Signal angesichts des anhaltenden KI-Booms rund um Rechenzentren und Chips. Gleichzeitig baute Wood ihre Position bei Circle Internet Group aus und verstärkte damit ihre Wette auf digitale Zahlungs- und Krypto-Infrastruktur.

    Auch im Bereich autonome Systeme und Verteidigungstechnologie blieb ARK offensiv. So kaufte der Fonds größere Pakete von Kodiak AI und Kratos Defense & Security Solutions. Damit setzt Wood weiter auf Unternehmen, die von KI, Automatisierung und steigenden Verteidigungsausgaben profitieren könnten.

     

    Parallel reduzierte ARK mehrere bekannte Tech- und Halbleiterwerte. So wurden Positionen bei AMD, TSMC und Teradyne spürbar verkleinert. Zudem baute Wood Beteiligungen an mehreren Genomik- und Diagnostikunternehmen wie Twist Bioscience, Adaptive Biotechnologies und Veracyte ab.

    Die veröffentlichten 13F-Daten zeigen außerdem, dass Wood ihre Top-Positionen bei Robinhood Markets und Roblox deutlich ausgebaut hat. Komplett verabschiedete sich die Fondsmanagerin dagegen von The Trade Desk. Die Aktie des Werbetechnologie-Unternehmens hatte innerhalb eines Jahres rund 72 Prozent an Wert verloren.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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