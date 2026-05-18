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    GNW-Stimmrechte

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    Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

    Für Sie zusammengefasst
    • EUPAC Fund meldet 3,15% Stimmrechte an Lufthansa
    • Schwellenberührung gemeldet am 11.05.2026 in Köln
    • Stimmrechtsanteil 37.821.722 von 1.199.282.895 Aktien
    GNW-Stimmrechte - Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    ^Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
    / CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung
    1. Angaben zum Emittenten
    +-----------------------+-------------------------+
    | Name | Deutsche Lufthansa AG |
    +-----------------------+-------------------------+
    | Straße und Hausnummer | Venloer Strasse 151-153 |
    +-----------------------+-------------------------+
    | Postleitzahl | 50672 |
    +-----------------------+-------------------------+
    | Ort | Köln |
    +-----------------------+-------------------------+
    | LEI | 529900PH63HYJ86ASW55 |
    +-----------------------+-------------------------+
    2. Grund der Mitteilung
    +-----------------------------------------------------+ | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | +-----------------------------------------------------+ 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
    Juristische Person
    Name | Sitz | Staat
    +------------+--------+--------+
    | EUPAC Fund | Boston | US |
    +------------+--------+--------+
    4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen
    Name
    +-------+
    | N/A |
    +-------+
    5. Datum der Schwellenberührung
    +------------+
    | 11.05.2026 |
    +------------+
    6. Gesamtstimmrechtsanteile
    |Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der |zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41 |7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |Neu |3,15% |0,00% |3,15% |1.199.282.895| +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |Letzte |n/a% |n/a% |n/a% |- | |Mitteilung| | | | | +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+ 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
    a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
    +------------+----------------------------------+------------------------------+ |ISIN | absolut | in % | | +----------------+-----------------+------------+-----------------+ | |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ |direkt (§ |zugerechnet (§ | | |WpHG) |34 WpHG) |33 WpHG) |34 WpHG) | +------------+----------------+-----------------+------------+-----------------+ |DE0008232125|37.821.722 |0 |3,15% |0% | +------------+----------------+-----------------+------------+-----------------+ |Summe |37.821.722 |3,15% | +------------+----------------------------------+------------------------------+ b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
    Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in % +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | | | |0 |0% | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ |Summe |0 |0,00% | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
    Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in % | | |physische | | | | |Abwicklung | | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | | | | |0 |0% | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ |Summe |0 |0,00% | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen +-+----------------------------------------------------------------------------+ |X|Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht | | |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten | | |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | +-+----------------------------------------------------------------------------+ | |Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten | | |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen | +-+----------------------------------------------------------------------------+ 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
    Datum der Hauptversammlung
    ++
    ++
    Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile +---------------------+---------------------+----------------+ +---------------------+---------------------+----------------+ 10. Sonstige Informationen
    ++
    ++
    Datum
    +------------+
    | 12.05.2026 |
    +------------+
    Ende der Mitteilung
    -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+---------------------------------------------------+ | Sprache | Deutsch | +-------------+---------------------------------------------------+ | Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG | | | | | | Venloer StraÃ?e 151-153. | | | | | | 50672 Koeln | | | | | | Germany | +-------------+---------------------------------------------------+ | Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations | +-------------+---------------------------------------------------+ Â°

    Deutsche Lufthansa

    +0,68 %
    -8,80 %
    -1,94 %
    -17,03 %
    +17,84 %
    -20,05 %
    -0,12 %
    -12,04 %
    +69,73 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 7,66 auf Tradegate (18. Mai 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -8,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,21 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -9,54 %/+16,31 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegungen und Fundamentales der Lufthansa: Nutzer berichten Ein-/Verkäufe um etwa 7,47–8,50 EUR und Einstiege nach Ex‑Dividende bei ca. 8,13 EUR; Diskussion über Dividendenvorschlag 0,33 EUR (+10%) und Gutschriften; Großaktionär Kühne auf ~20%; Kerosin‑Hedging (~80%) versus Versorgungsrisiken (Hormus), geopolitische Risiken, WM‑Nachfrage und erhöhte Volatilität/Seasonalität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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