BERNSTEIN RESEARCH stuft Richemont auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Die Geschäfte des Luxusgüterkonzerns mit Goldschmuck in China könnten sich verbessern, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie. Chinas Konsumenten hätten angesichts steigender Goldpreise verstärkt auf Gold und Goldschmuck gesetzt, zulasten weniger "goldlastiger" westlicher Luxusgüteranbieter wie Richemont. Profiteur dieses Trends sei vor allem der chinesische Goldschmuckhersteller Laopu Gold gewesen. Dieser Trend könnte aber auslaufen, vermutet der Experte. Denn zum einen sei der Goldpreis zuletzt wieder gefallen und zum anderen machten steuerliche Änderungen Goldschmuck in Festlandchina weniger attraktiv./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 167,7EUR auf Lang & Schwarz (18. Mai 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 200,00 CHF , was eine Steigerung von +27,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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