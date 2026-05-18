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    Aktien New York Ausblick

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    Leichte Verluste - Iran-Krieg und Ölpreise belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen leicht im Minus wegen Öl und Irankonflikt
    • Nvidia im Fokus vor Quartalszahlen am Mittwoch
    • SpaceX IPO beflügelt Weltraumaktien, Regeneron fällt
    Aktien New York Ausblick - Leichte Verluste - Iran-Krieg und Ölpreise belasten
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Kursverlusten zu Wochenschluss zeichnen sich an den US-Börsen am Montag leichte Abgaben ab. Steigende Ölpreise und damit einhergehende Inflationsängste drückten auf die Stimmung. Daneben schwelte die Sorge vor einer erneuten Eskalation im Iran-Krieg.

    In den festgefahrenen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat sich der Ton wieder verschärft. Und auch eine Wiedereröffnung der für die Weltwirtschaft so wichtigen Straße für Hormus ist weiter nicht in Sicht. US-Präsident Donald Trump hat am Sonntagabend mit einer Wiederaufnahme des Kriegs gegen den Iran gedroht, sollt es nicht zu einer Einigung kommen. "Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben", schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Zuletzt gab es aber wieder Annäherungsversuche.

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    Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisiert der Broker IG für den überwiegend mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial ein leichtes Minus von 0,3 Prozent auf 49.368 Punkte. Die Indikation für den Nasdaq 100 liegt 0,1 Prozent niedriger bei 29.101 Zählern.

    Unter den Einzelwerten dürfte sich die Blicke in den kommenden Tagen vor allem auf Nvidia richten. Der Halbleiterriese wird am Mittwoch Zahlen für das erste Quartal veröffentlichen. Die Aktie ist die einzige der sogenannten Glorreichen Sieben, dessen Kurs im vorbörslichen US-Handel zuletzt mit 1,3 Prozent im Plus lag. Alphabet , Amazon , Apple , Microsoft , Meta und Tesla verloren vorbörslich 0,4 bis 1,1 Prozent.

    Unitedhealth fielen vor der Startglocke um 3,8 Prozent, nachdem der Investor Berkshire Hathaway bei dem Krankenversicherer ausgestiegen ist. Derweil hat der US-Investor bei der Fluggesellschaft Delta Air Lines eine Beteiligung von 2,6 Milliarden US-Dollar aufgebaut. Die Delta-Aktie legte um 2,1 Prozent zu.

    Die Aktien von Echostar, Rocket Lab und AST Spacemobile bekamen Rückenwind von SpaceX. Für die Titel der Weltraum-Unternehmen ging es um bis zu 4,0 Prozent nach oben. Elon Musk will den Börsengang des Raumfahrt- und Technologie-Unternehmens SpaceX vorantreiben.

    Die Papiere von Regeneron Pharmaceuticals knickten indessen um rund 11 Prozent ein, nachdem eine Melanom-Studie für das Mittel Fianlimab die Erwartungen verfehlt hatte.

    Dominion Energy machten vorbörslichen einen Sprung um 15 Prozent nach oben. Der US-Energiekonzern Nextera will das Unternehmen übernehmen. Die Nextera-Aktie büßte indessen 1,2 Prozent ein./err/bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 226,2 auf Tradegate (18. Mai 2026, 14:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,70 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,78USD. Von den letzten 9 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +13,84 %/+55,23 % bedeutet.




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