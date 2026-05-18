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    ADM Endeavors Reports Q1 2026: Revenue Growth & Capacity Expansion

    In Q1 2026, the company delivered strong revenue growth, expanding margins and capacity, while investing in a new Texas facility to support rising promotional and embroidery demand.

    ADM Endeavors Reports Q1 2026: Revenue Growth & Capacity Expansion
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Q1 2026 revenue was $1.02 million, a 10.6% year‑over‑year increase.
    • Promotional sales rose to $940,861 in Q1 2026, about 15% year‑over‑year growth.
    • Embroidery sales increased ~27% year‑over‑year and were a primary driver of overall revenue growth.
    • Gross margin improved to 23.3% (from 21.8%), with gross profit ≈ $239,000, up ~18% year‑over‑year.
    • Completed a new 100,000 sq ft North Texas manufacturing facility and added prominent exterior signage to boost capacity and brand visibility.
    • General & administrative expenses rose due to the facility transition (viewed as long‑term investment); no pending or threatened lawsuits reported.






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