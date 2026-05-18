freenet Aktie steigt - 18.05.2026

Die freenet Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,45 % auf 26,58€. Damit gewinnt die Aktie +0,38 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der freenet Aktie. Nach einem Plus von +4,47 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 26,58€, mit einem Plus von +1,45 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von freenet in den letzten drei Monaten Verluste von -22,44 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die freenet Aktie damit um -4,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei freenet auf -11,31 %.

freenet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,87 % 1 Monat -5,00 % 3 Monate -22,44 % 1 Jahr -24,01 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie

Stand: 18.05.2026, 14:53 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Freenet-Aktie, vor allem um Kursentwicklung, Bewertung und Dividenden-Reinvestitionen. Die Diskussion sieht Potenzial durch die bevorstehende Dividende, mit Erwartung, dass der Kurs nach Reinvestition in Richtung rund 28 Euro steigt. Analystenseite liefert gemischte Signale: Deutsche Bank empfiehlt Kauf mit Ziel 33 €, Goldman Sachs senkte das Kursziel auf 24 € und belässt Sell. Marktstärke/Schwäche wird als Chance für Neueinsteiger gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber freenet eingestellt.

Informationen zur freenet Aktie

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,16 Mrd. € wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet auf "Sell" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Polo Tang sprach in seiner Reaktion vom Freitag auf die Quartalszahlen von schwachen Trends sowohl im Mobilfunk- als auch im …

Der deutsche Aktienmarkt stand zum Wochenausklang kräftig unter Druck. Für schlechte Stimmung sorgten deutlich steigende Ölpreise und Anleiherenditen. Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping endete ohne Hinweise darauf, dass China im Iran-Krieg eine Vermittlerrolle einnehmen wird. Der DAX sackte um 2,07 Prozent auf 23.951 Punkte ab. MDAX und TecDAX verloren 1,66 respektive 1,59 Prozent. In den drei genannten Indiz...

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet von 33,60 auf 33,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Signifikant gestiegenen Umsätzen stehe eine gesunkene Profitabilität gegenüber, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag …

So schlagen sich die Wettbewerber von freenet

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,35 %. United Internet notiert im Minus, mit -0,15 %. Telefonica Deutschland notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Vodafone Group legt um +0,79 % zu

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Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.