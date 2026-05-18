🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsfreenet AktievorwärtsNachrichten zu freenet

    Besonders beachtet!

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    freenet Aktie steigt - 18.05.2026

    Am 18.05.2026 ist die freenet Aktie, bisher, um +1,45 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der freenet Aktie.

    Besonders beachtet! - freenet Aktie steigt - 18.05.2026
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

    freenet Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.05.2026

    Die freenet Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,45 % auf 26,58. Damit gewinnt die Aktie +0,38  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der freenet Aktie. Nach einem Plus von +4,47 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 26,58, mit einem Plus von +1,45 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Freenet!
    Long
    23,51€
    Basispreis
    3,37
    Ask
    × 7,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30,00€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 7,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von freenet in den letzten drei Monaten Verluste von -22,44 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die freenet Aktie damit um -4,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei freenet auf -11,31 %.

    freenet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,87 %
    1 Monat -5,00 %
    3 Monate -22,44 %
    1 Jahr -24,01 %
    Stand: 18.05.2026, 14:53 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Freenet-Aktie, vor allem um Kursentwicklung, Bewertung und Dividenden-Reinvestitionen. Die Diskussion sieht Potenzial durch die bevorstehende Dividende, mit Erwartung, dass der Kurs nach Reinvestition in Richtung rund 28 Euro steigt. Analystenseite liefert gemischte Signale: Deutsche Bank empfiehlt Kauf mit Ziel 33 €, Goldman Sachs senkte das Kursziel auf 24 € und belässt Sell. Marktstärke/Schwäche wird als Chance für Neueinsteiger gesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber freenet eingestellt.

    Zur freenet Diskussion

    Informationen zur freenet Aktie

    Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,16 Mrd. € wert.

    UBS stuft Freenet Namensaktien auf 'Sell'


    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet auf "Sell" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Polo Tang sprach in seiner Reaktion vom Freitag auf die Quartalszahlen von schwachen Trends sowohl im Mobilfunk- als auch im …

    Marktüberblick: Freenet nach Zahlen gesucht


    Der deutsche Aktienmarkt stand zum Wochenausklang kräftig unter Druck. Für schlechte Stimmung sorgten deutlich steigende Ölpreise und Anleiherenditen. Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping endete ohne Hinweise darauf, dass China im Iran-Krieg eine Vermittlerrolle einnehmen wird. Der DAX sackte um 2,07 Prozent auf 23.951 Punkte ab. MDAX und TecDAX verloren 1,66 respektive 1,59 Prozent. In den drei genannten Indiz...

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Freenet Namensaktien auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet von 33,60 auf 33,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Signifikant gestiegenen Umsätzen stehe eine gesunkene Profitabilität gegenüber, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag …

    So schlagen sich die Wettbewerber von freenet

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,35 %. United Internet notiert im Minus, mit -0,15 %. Telefonica Deutschland notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Vodafone Group legt um +0,79 % zu

    freenet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    freenet

    +1,91 %
    -4,87 %
    -5,00 %
    -22,44 %
    -24,01 %
    +9,99 %
    +18,55 %
    +5,85 %
    +51,36 %
    ISIN:DE000A0Z2ZZ5WKN:A0Z2ZZ
    freenet direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! freenet Aktie steigt - 18.05.2026 Am 18.05.2026 ist die freenet Aktie, bisher, um +1,45 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der freenet Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     