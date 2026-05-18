Deutlicher Kurssprung bei der Rheinmetall Aktie - 18.05.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Rheinmetall. Sie steigt um +4,62 % auf 1.172,60€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.172,60€, mit einem Plus von +4,62 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Rheinmetall in den letzten drei Monaten Verluste von -30,35 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -7,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,39 %. Im Jahr 2026 gab es für Rheinmetall bisher ein Minus von -28,07 %.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,47 % 1 Monat -25,39 % 3 Monate -30,35 % 1 Jahr -34,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Stand: 18.05.2026, 14:54 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Rheinmetall-Aktie: Kursstimmung mit aktuellem Plus von ca. 2,7% und Vorbörsenaufschwung werden diskutiert. Fundamentsseitig wird über eine mögliche Kapitalerhöhung von OHB und ein gemeinsames SATCOMM4-JV spekuliert. Technisch wird Bodenbildung im Bereich 800–900 diskutiert, während andere weiter fallende Kurse sehen. Insgesamt bleibt das Sentiment unsicher und volatil.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,88 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Offiziell heißt es, Deutsche Telekom liefert nur die Software im Drohnendeal mit Rheinmetall (diese Hardware). Militärische Verwendung liegt aber vor.

Der Dax hat seine anfänglichen Kursverluste am Montag aufgeholt. Zunächst ging der Rückschlag vom vergangenen Freitag weiter, doch dann wurden die Anleger wieder mutiger und trieben den Leitindex im Laufe des Vormittags zurück über die …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,46 %. Thales notiert im Minus, mit -1,00 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,07 %. Lockheed Martin verliert -0,07 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,34 %.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.