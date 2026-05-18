Siemens Energy Aktie - Kurs legt am 18.05.2026 stark zu

Die Siemens Energy Aktie notiert aktuell bei 175,58€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,88 % zugelegt, was einem Anstieg von +6,56 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Siemens Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,07 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 175,58€, mit einem Plus von +3,88 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Siemens Energy über einen Zuwachs von +4,32 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -6,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,09 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens Energy auf +40,56 %.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,74 % 1 Monat +1,09 % 3 Monate +4,32 % 1 Jahr +126,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Stand: 18.05.2026, 14:54 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Siemens Energy-Aktie: Debatte, ob der jüngste Rückgang Übertreibung oder Zeichen von Überbewertung ist; technische Unterstützungszone bei rund 170 €; Analystenerhöhungen und positive Quartalskennzahlen (Rekordaufträge, Prognoseanhebung, stärkeres Ergebnis und FCF) sollen den Kurs stützen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 140,63 Mrd. € wert.

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Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.