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    Besonders beachtet!

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    Energiekontor Aktie legt am 18.05.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Energiekontor Aktie bisher um +5,61 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Energiekontor Aktie.

    Besonders beachtet! - Energiekontor Aktie legt am 18.05.2026 stark zu
    Foto: Energiekontor AG

    Energiekontor ist ein Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, inkl. Planung, Finanzierung, Bau, Verkauf und Eigenbetrieb. Fokus auf Deutschland, UK, Portugal, USA. Marktstellung: mittelgroßer, etablierter Pure Player für Erneuerbare. Wichtige Wettbewerber: PNE, Encavis, ABO Wind. USP: hohe Projektpipeline, Kombination aus Entwicklung und eigenem Bestand, langjährige Genehmigungsexpertise.

    Energiekontor Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.05.2026

    Die Energiekontor Aktie notiert aktuell bei 48,95 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,61 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,60  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Energiekontor Aktie. Nach einem Plus von +2,66 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 48,95, mit einem Plus von +5,61 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Energiekontor einen Gewinn von +27,43 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energiekontor Aktie damit um +12,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Energiekontor +35,86 % gewonnen.

    Energiekontor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,70 %
    1 Monat +24,06 %
    3 Monate +27,43 %
    1 Jahr +5,56 %
    Stand: 18.05.2026, 14:55 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von Energiekontor (EKT) und technische Einschätzungen: Leerverkäufe und deren potenzielle Auswirkungen werden diskutiert, teils mit Verweisen auf Bundesanzeiger-Positionen; historisch genannt wird circa 42,40 €. Charttechnisch ist ein Aufwärtstrend mit solidem Handelsvolumen sichtbar, das MACD-Kreuz wird erwähnt und eine Bewegung in Richtung der 100-€-Zone als nächstes Ziel gesehen. Gewinne könnten bei starken Signalen mitgenommen werden.

    Zur Energiekontor Diskussion

    Informationen zur Energiekontor Aktie

    Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 682,47 Mio. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Energiekontor

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,29 %. RWE notiert im Plus, mit +1,84 %. E.ON notiert im Plus, mit +1,12 %.

    Energiekontor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Energiekontor

    +5,29 %
    +12,70 %
    +24,06 %
    +27,43 %
    +5,56 %
    -37,73 %
    -20,25 %
    +240,51 %
    +397,96 %
    ISIN:DE0005313506WKN:531350
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    Verfasst von Markt Bote
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