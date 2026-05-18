🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsITM Power AktievorwärtsNachrichten zu ITM Power

    Besonders beachtet!

    453 Aufrufe 453 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutlicher Kurssprung bei der ITM Power Aktie - 18.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ITM Power Aktie bisher um +7,77 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ITM Power Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der ITM Power Aktie - 18.05.2026
    Foto: Bubble60 - wikimedia

    ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

    ITM Power Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 18.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ITM Power Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,77 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ITM Power Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,93 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,9690, mit einem Plus von +7,77 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der ITM Power Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +133,09 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um -10,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,42 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +148,64 % gewonnen.

    ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,64 %
    1 Monat +15,42 %
    3 Monate +133,09 %
    1 Jahr +226,76 %
    Stand: 18.05.2026, 14:56 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um ITM Power vor allem um Kursentwicklung und Bewertung: Der Kurs konsolidiert auf hohem Niveau, der RSI liegt bei ca. 75, eine technische Unterstützung wird bei rund 1,50 € gesehen. Subventionsnachrichten aus Großbritannien (DESNZ-Bericht) sowie eine bevorstehende Subsidy-Entscheidung treiben die Debatte. Großinvestoren wie Linde (ca. 16%), GBR Energy (~11%) und der MSCI-Aufnahme-Einfluss prägen die Perspektiven.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ITM Power eingestellt.

    Zur ITM Power Diskussion

    Informationen zur ITM Power Aktie

    Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,35 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von ITM Power

    Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +4,66 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,46 %. Siemens Energy legt um +3,80 % zu

    ITM Power Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ITM Power

    +5,25 %
    -10,64 %
    +15,42 %
    +133,09 %
    +226,76 %
    +119,24 %
    -53,53 %
    +827,89 %
    -35,90 %
    ISIN:GB00B0130H42WKN:A0B57L
    ITM Power direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutlicher Kurssprung bei der ITM Power Aktie - 18.05.2026 Am heutigen Handelstag konnte die ITM Power Aktie bisher um +7,77 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ITM Power Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     