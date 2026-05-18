Deutlicher Kurssprung bei der ITM Power Aktie - 18.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die ITM Power Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,77 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ITM Power Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,93 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,9690€, mit einem Plus von +7,77 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der ITM Power Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +133,09 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um -10,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,42 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +148,64 % gewonnen.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,64 % 1 Monat +15,42 % 3 Monate +133,09 % 1 Jahr +226,76 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Stand: 18.05.2026, 14:56 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um ITM Power vor allem um Kursentwicklung und Bewertung: Der Kurs konsolidiert auf hohem Niveau, der RSI liegt bei ca. 75, eine technische Unterstützung wird bei rund 1,50 € gesehen. Subventionsnachrichten aus Großbritannien (DESNZ-Bericht) sowie eine bevorstehende Subsidy-Entscheidung treiben die Debatte. Großinvestoren wie Linde (ca. 16%), GBR Energy (~11%) und der MSCI-Aufnahme-Einfluss prägen die Perspektiven.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ITM Power eingestellt.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,35 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von ITM Power

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +4,66 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,46 %. Siemens Energy legt um +3,80 % zu

ITM Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.