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    Besonders beachtet!

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    Sartorius Vz. Aktie steigt am 18.05.2026 kräftig

    Am 18.05.2026 ist die Sartorius Vz. Aktie, bisher, um +6,93 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Sartorius Vz. Aktie.

    Besonders beachtet! - Sartorius Vz. Aktie steigt am 18.05.2026 kräftig
    Foto: Sartorius

    Sartorius Vz. ist ein Life-Science-Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Kernprodukte: Bioreaktoren, Filtrations- und Einweg-Systeme, Laborwaagen, Prozessanalytik. Starke Position im Markt für Bioprozesslösungen, profitiert vom Trend zu Biopharma und Einwegtechnologie. Wichtige Konkurrenten: Merck Millipore, Danaher/Cytiva, Thermo Fisher. USP: hohe Spezialisierung, integrierte End-to-End-Lösungen, enge Kundenbindung.

    Sartorius Vz. aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.05.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Sartorius Vz.. Sie steigt um +6,93 % auf 218,25. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Sartorius Vz. Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 218,25, mit einem Plus von +6,93 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der Sartorius Vz. Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -9,94 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um -5,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Sartorius Vz. auf -17,72 %.

    Während Sartorius Vz. heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,96 %.

    Sartorius Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,58 %
    1 Monat -13,46 %
    3 Monate -9,94 %
    1 Jahr -10,81 %
    Stand: 18.05.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,15 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 18.05. - FTSE Athex 20 schwach -2,29 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Dax holt anfänglichen Rückschlag auf


    Der Dax hat seine anfänglichen Kursverluste am Montag aufgeholt. Zunächst ging der Rückschlag vom vergangenen Freitag weiter, doch dann wurden die Anleger wieder mutiger und trieben den Leitindex im Laufe des Vormittags zurück über die …

    US-Investor Elliot steigt bei Sartorius-Großaktionär Bio-Rad ein


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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,27 %. Danaher notiert im Plus, mit +0,11 %. Merck notiert im Plus, mit +1,11 %. Thermo Fisher Scientific verliert -0,32 % Waters Corporation notiert im Minus, mit -0,99 %.

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    Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sartorius Vz.

    +7,06 %
    +2,32 %
    -9,05 %
    -6,71 %
    -8,46 %
    -36,50 %
    -49,09 %
    +290,70 %
    +1.832.400,00 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563
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