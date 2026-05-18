Piramal Pharma Solutions kündigt Partnerschaft mit Botanix zur Unterstützung der Wirkstoffentwicklung an

Piramal Pharma Solutions hat eine Vereinbarung mit Botanix SB Inc., einer Tochtergesellschaft von Botanix Pharmaceuticals Limited, geschlossen, um die Entwicklung und kommerzielle Lieferung von Sofdra zu unterstützen.

Sofdra ist die erste und einzige von der FDA zugelassene neue chemische Substanz (NCE) zur Behandlung primärer axillärer Hyperhidrose.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird PPS an seinem Standort in Riverview, Michigan, mit der Entwicklung und Validierung von Sofpironiumbromid, dem pharmazeutischen Wirkstoff (API) in Sofdra, beginnen.

MUMBAI, Indien, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions (PPS), ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) und Teil von Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), hat mit Botanix SB Inc., einer Tochtergesellschaft von Botanix Pharmaceuticals Limited (ABN 70 009 109 755) (ASX: BOT) („Botanix"), einem kommerziell tätigen Dermatologieunternehmen, eine Vereinbarung über Herstellung und Lieferung geschlossen.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird PPS an seinem Standort in Riverview, Michigan, mit der Entwicklung und Validierung von Sofpironiumbromid, dem pharmazeutischen Wirkstoff (API) in Sofdra, beginnen. Nach erfolgreicher behördlicher Genehmigung am Standort Riverview werden PPS und Botanix die Validierung des Verfahrens am PPS-Standort in Aurora, Kanada, in Betracht ziehen. Diese potenzielle Strategie mit zwei Standorten würde Botanix die Möglichkeit geben, PPS als kommerziellen API-Lieferanten mit zwei Bezugsquellen zu nutzen und so die langfristige Flexibilität sowie Sicherheit der Lieferkette zu erhöhen.

Mit jahrzehntelanger gemeinsamer Erfahrung bieten die Standorte Riverview und Aurora außergewöhnliche Kompetenz in der Wirkstoffentwicklung sowie -herstellung, von F&E bis zur Kommerzialisierung. Durch jüngste Investitionen verfügen beide Standorte über die moderne Ausrüstung und einheitlichen Systeme, die für die Umsetzung dieses Programms erforderlich sind. Dies stärkt die Vorteile ihrer geografischen Nähe sowie ihrer Integrationskompetenz und verbessert zugleich ihre Fähigkeit, kosteneffiziente Lösungen anzubieten.