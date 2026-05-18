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    Wienerberger übernimmt serbische Univerzum Group – Investition in Wachstumsmärkte

    Mit einem strategischen Zukauf in Serbien setzt Wienerberger seinen Wachstumskurs in Südosteuropa fort und stärkt zugleich Präsenz, Marke und Wertschöpfung im Ziegelgeschäft.

    Wienerberger übernimmt serbische Univerzum Group – Investition in Wachstumsmärkte
    Foto: Wienerberger AG
    • Wienerberger übernimmt die serbische Univerzum Group, einen führenden Hersteller von Hintermauerziegeln in Serbien, um die Wachstumsstrategie in Südosteuropa zu stärken.
    • Die Übernahme umfasst zwei Produktionsstandorte in Serbien, die strategisch günstig gelegen sind, um die steigende Nachfrage im serbischen und regionalen Markt zu bedienen.
    • Für 2026 wird ein Umsatz von rund 20 Mio. € prognostiziert, mit attraktiven Margen und einem hohen Wertschöpfungspotenzial.
    • Der serbische Bausektor wächst dynamisch, insbesondere im Wohnungsbau und bei Renovierungen, was die Nachfrage nach Hintermauerziegeln weiter steigen lässt.
    • Die Univerzum Group beschäftigt etwa 200 Mitarbeitende und verfügt über eine starke Marke, eine etablierte Kundenbasis sowie eine effiziente Logistik.
    • Die Transaktion erfolgt schrittweise und ist noch von behördlichen Genehmigungen abhängig; sie soll die Marktposition von Wienerberger in Südosteuropa weiter ausbauen.

    Der Kurs von Wienerberger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,440EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,53 % im Minus.


    Wienerberger

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    ISIN:AT0000831706WKN:852894
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