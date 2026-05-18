100-Prozent-Schwelle gefallen: Die Luft wird immer dünner – auch für Anleger

Ökonomen warnen vor wachsenden Risiken. Steigende Defizite und höhere Zinsen könnten die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen weiter nach oben treiben. Das würde Kredite für Verbraucher und Unternehmen verteuern und den Bundeshaushalt zusätzlich belasten. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen stieg zuletzt auf mehr als fünf Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit 2007.

Die Vereinigten Staaten haben eine symbolische Schuldengrenze überschritten. Die Staatsschulden liegen inzwischen bei mehr als 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, wie die New York Times berichtet. Politischen Handlungsdruck löst das in Washington bislang kaum aus.

Das Congressional Budget Office erwartet, dass die öffentliche Verschuldung bis 2056 auf 175 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen könnte. Als Ursachen gelten die Krisenausgaben nach 2008 und während der Corona-Pandemie, Steuersenkungen, die alternde Bevölkerung und die wachsende Zinslast.

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Deutsche Bank Research sieht zusätzlichen Druck durch die Inflation. Die Teuerungsrate in den Vereinigten Staaten stieg im April von 3,3 auf 3,8 Prozent. Auch die Erzeugerpreise legten kräftig zu. Die US-Notenbank dürfte ihre Leitzinsen deshalb vorerst unverändert lassen. An den Märkten ist bis Jahresende bereits eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine weitere Straffung eingepreist.

Gleichzeitig bleibt die US-Wirtschaft widerstandsfähig. Die Industrieproduktion überraschte im April positiv. Deutsche Bank Research verweist zudem auf eine leichte Stabilisierung der Beziehungen zwischen Washington und Peking nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping. Die Schuldenfrage bleibe ungelöst, während Wirtschaft, Inflation und Zinsen zunehmend in ein schwierigeres Gleichgewicht geraten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 1,165USD auf Forex (18. Mai 2026, 16:12 Uhr) gehandelt.



