Silberpreis
Silberpreis im Höhenflug +2,19 % auf 77,72 USD
Bullen treiben Silber nach oben: Kurs +2,19 % bei 77,72 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,43 %
|1 Monat
|-6,66 %
|3 Monate
|-0,29 %
|1 Jahr
|+133,23 %
Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 33,32106USD. Heute steht er bei 77,72USD. Das Investment wäre auf 23.323,4USD gewachsen – eine Steigerung von +133,23 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zu Silber herrscht gemischtes Sentiment. Lagerbestände deuten auf Überangebot (Comex/SGE), der Netto-Preis liegt unter dem Weltmarktpreis. Einige Postings betonen, dass Knappheit nicht gleichbedeutend mit Verknappung ist; Debatten über Chinas Exportkontrollen existieren. Die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung ist unbekannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|358,30EUR
|+0,39 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|126,07EUR
|+0,32 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|258,82EUR
|+0,73 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|399,54EUR
|+1,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|102,88EUR
|+0,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|621,20EUR
|+1,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|376,16EUR
|+0,41 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|76,07EUR
|+0,55 %
|Long
|1
|0,00
|126,00EUR
|-0,10 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,872EUR
|-0,05 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.