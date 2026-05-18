Silberpreis im Höhenflug +2,19 % auf 77,72 USD

+2,19 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,43 % 1 Monat -6,66 % 3 Monate -0,29 % 1 Jahr +133,23 %

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 77,72. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 33,32106USD. Heute steht er bei 77,72USD. Das Investment wäre auf 23.323,4USD gewachsen – eine Steigerung von +133,23 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zu Silber herrscht gemischtes Sentiment. Lagerbestände deuten auf Überangebot (Comex/SGE), der Netto-Preis liegt unter dem Weltmarktpreis. Einige Postings betonen, dass Knappheit nicht gleichbedeutend mit Verknappung ist; Debatten über Chinas Exportkontrollen existieren. Die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung ist unbekannt.