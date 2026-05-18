AKTIE IM FOKUS 2
Rheinmetall mit Erholungsversuch nach Citigroup-Kaufempfehlung
- Rheinmetall steigt nach Tief bei 1.100 Euro
- Plus 4,5% und Citigroup empfiehlt Kauf nach Verlust
- US prüft Öllockerung als Weg zu Friedensdeal
(Aktualisierung: neue Details zum Iran-Krieg, Kursentwicklung)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die zuletzt unter Druck stehenden Rheinmetall -Aktien geht es am Montag nach oben. Nachdem sie jüngst nahe der 1.100-Euro-Schwelle den tiefsten Stand seit einem Jahr erreicht hatten, legten sie am Nachmittag um 4,5 Prozent zu und waren damit stärkster Wert im Dax . Citigroup empfahl die Aktien wieder zu kaufen, nachdem diese vom Rekord etwa 45 Prozent eingebüßt hatten.
Für zusätzlichen Rückenwind im Gesamtmarkt sorgten Meldungen, wonach im Iran-Krieg weitere Lösungsideen ausgetauscht werden. Unter anderem soll die US-Seite iranischen Medien zufolge dazu bereit sein, Ölsanktionen gegen Teheran vorübergehend zu lockern. Dies gilt als zentrale Forderung des Iran, um einem Friedensabkommen zuzustimmen und die Straße von Hormus zu öffnen.
Das Sektorumfeld war daraufhin freundlich: Im Schlepptau von Rheinmetall ging es unter den deutschen Sektorwerten im MDax der mittelgroßen Unternehmen für Renk um 1,8 Prozent nach oben. TKMS legten um ein Prozent zu, die Aktien von Hensoldt stiegen um 0,4 Prozent. Von der Citigroup auf "Neutral" hochgestuft wurden außerdem Saab , die in Stockholm um zwei Prozent zulegten.
Citigroup-Experte Charles Armitage geht davon aus, dass die jüngsten Kursrückgänge im gesamten Sektor maßgeblich von der Hoffnung auf ein Friedensabkommen in der Ukraine geprägt waren - nebst Bedenken über die Finanzierung steigender Verteidigungsausgaben in Europa. Beide Argumente seien nachvollziehbar, aber seiner Ansicht nach übertrieben.
Der Krieg wird derzeit in einer Sackgasse gesehen. Russland und die Ukraine überzogen sich nach der jüngsten Waffenruhe zuletzt wieder gegenseitig massiv mit Luftangriffen. In der Nacht auf Sonntag hatte die Ukraine russischen Angaben zufolge heftige Angriffe auf die Region Moskau gestartet. Russland hat die massiven ukrainischen Drohnenattacken in der Nacht mit Gegenangriffen beantwortet.
Armitage sieht Russland auch im Falle eines Kriegsendes in der Ukraine als Bedrohung für Europa. Schweden und Deutschland zählten dann zu den wenigen Ländern in Europa, die ihre Kreditaufnahme erhöhen könnten, um Mehrausgaben für die Verteidigung zu finanzieren. Andere Länder seien finanziell stärker eingeschränkt und wären zu weniger populären Schritten wie etwa Steuererhöhungen oder Einsparungen gezwungen./tih/ag/niw/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,91 % und einem Kurs von 1.165 auf Tradegate (18. Mai 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -7,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 53,99 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.883,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +27,72 %/+87,33 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
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...und bevor Du wieder zur Moderation rennst und meinen Beitrag meldest : den lesen vorher genug Nutzer😜
Ein Erklärungsversuch der Wirtschafts-Woche bzgl. "Kursrückgänge im Rüstungsbereich" ab Anfang 2026
Rheinmetall und Co.
Washington – Diese Entscheidung soll sogar Mitglieder des Heeres überrascht haben. Das US-Verteidigungsministerium soll die Verlegung von 4000 Soldaten einer Kampfbrigade nach Europa kurzfristig gestoppt haben. Medienberichten zufolge war ein Teil von ihnen samt Ausrüstung bereits unterwegs gewesen.
Im März hatte das https://www.bild.de/themen/organisationen/us-army/politik-nachrichten-news-fotos-videos-20515938.bild.html angekündigt, dass die Kampfbrigade andere Streitkräfte im Rahmen einer regulären Rotation ersetzen soll. Bei einem Treffen des Europa-Kommandos (Eucom) und des Heeres sei am Mittwoch verkündet worden, die Entsendung der Truppen zu stoppen. Das berichtet unter anderem das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Pentagon-Angaben.
Quelle: Wall Street Journal
Die kurzfristige Entscheidung des Pentagon, die Verlegung einer kompletten US‑Kampfbrigade nach Europa zu stoppen – obwohl Teile bereits unterwegs waren – ist mehr als nur ein logistischer Zwischenfall. Sie ist ein weiterer Beleg dafür, wie unzuverlässig und erratisch die amerikanische Sicherheitsarchitektur inzwischen agiert.
Für die EU bedeutet das nur eines: noch mehr Eigenständigkeit, noch mehr Fähigkeiten, noch mehr Geschwindigkeit. Wer sich auf Washington verlässt, wird in den kommenden Jahren sicherheitspolitisch im Regen stehen. Die USA senden damit ein klares Signal – und Europa wäre schlecht beraten, es zu ignorieren.