Merkel warnt vor Abstrichen bei Beschlüssen zum Klimaschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) plädiert dafür, Beschlüsse zum Klimaschutz nicht infrage zu stellen und aufzuweichen. "Ich finde, es ist ganz wichtig, dass die Entscheidungen, die wir getroffen haben, möglichst weitgehend auch durchgehalten werden", sagte Merkel (71) beim Internationalen WDR Europaforum auf der Digitalkonferenz re:publica in Berlin.

"Ich weiß noch, als der Katalysator eingeführt wurde. Da wurde auch geschrien, das geht alles nicht." Das sei auch bei neuen Abgasnormen für Verbrennerautos so gewesen. "Und wenn die Wirtschaft dann weiß, sie muss es schaffen, dann hat sie es geschafft", sagte die frühere langjährige Bundeskanzlerin (2005 bis 2021) im Gespräch mit dem Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preiß, am ersten Konferenztag. "Und oft waren wir damit auch an der Weltspitze."