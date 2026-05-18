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    Neue Börsenraketen

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    Vor den Nvidia-Zahlen: Goldman sieht mehrere Aktien vor Kursschub

    Goldman Sachs sieht bei mehreren Aktien weiteres Kurspotenzial. Vor allem Nvidia, Monster Beverage und MP Materials rücken in den Fokus.

    Für Sie zusammengefasst
    Neue Börsenraketen - Vor den Nvidia-Zahlen: Goldman sieht mehrere Aktien vor Kursschub
    Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

    Die Investmentbank Goldman Sachs sieht bei mehreren Aktien weiteres Aufwärtspotenzial. Analysten der Bank verweisen auf starke Quartalszahlen, robuste Nachfrage und neue Wachstumstreiber. Besonders im Fokus stehen Nvidia, Monster Beverage, MP Materials, SharkNinja und Woodward.

    Monster überzeugt mit starkem Wachstum

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    Besonders optimistisch äußerte sich Goldman-Analystin Bonnie Herzog zum Energydrink-Hersteller Monster Beverage. Nach den jüngsten Quartalszahlen sprach sie von einem "beeindruckenden Jahresauftakt". Vor allem die starken Verkaufszahlen im April deuteten darauf hin, dass das Momentum anhalte.

    Herzog erklärte, die Ergebnisse böten weiterhin "viel Positives". Monster liefere erneut ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich, das vor allem vom Absatz getragen werde. Gleichzeitig meistere das Unternehmen ein schwieriges und volatiles Kostenumfeld. Goldman hob das Kursziel deshalb von 95 auf 97 US-Dollar an. Die Aktie gewann seit Jahresbeginn bereits fast 14 Prozent.

    Monster Beverage

    +1,48 %
    +0,79 %
    +15,57 %
    +5,14 %
    +38,61 %
    +45,85 %
    +90,65 %
    +246,70 %
    +10.418,12 %
    ISIN:US61174X1090WKN:A14U5Z
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    Nvidia bleibt für Goldman ein Kandidat für die Aufholjagd

    Auch bei Nvidia sieht Goldman weiteres Potenzial. Die Aktie habe zuletzt schwächer abgeschnitten als andere Technologiewerte und werde inzwischen mit einem deutlichen Abschlag zur eigenen Historie gehandelt.

    NVIDIA

    -4,44 %
    +2,67 %
    +13,66 %
    +21,85 %
    +66,51 %
    +671,35 %
    +1.490,20 %
    +21.262,41 %
    +212.466,04 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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    Die Analysten sehen mehrere mögliche Kurstreiber. Dazu zählen steigende Profitabilität bei großen Cloud-Anbietern, eine breitere Nutzung sogenannter agentischer Künstlicher Intelligenz und mehr Klarheit über den Einsatz der Technologie bei neuen Kundengruppen außerhalb der klassischen Tech-Branche.

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    MP Materials profitiert vom Seltene-Erden-Boom

    Positive Signale sieht Goldman auch bei MP Materials. Analyst Brian Lee lobte die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens. Die Fortschritte beim Produktionshochlauf zeigten eine "positive Dynamik".

    Besonders hob Goldman das Magnetgeschäft hervor. Lee erklärte, mit der starken Bilanz könne MP Materials seine Wachstumsstrategie weiter umsetzen. Das Unternehmen nähere sich dabei einem "wichtigen Wendepunkt". Goldman erhöhte das Kursziel von 71 auf 80 US-Dollar.

    MP Materials Registered (A)

    -9,61 %
    -17,90 %
    -11,92 %
    +4,82 %
    +192,48 %
    +174,74 %
    +118,22 %
    +453,80 %
    ISIN:US5533681012WKN:A2QHVL
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    SharkNinja überrascht international

    Auch SharkNinja konnte die Analysten überzeugen. Laut Analystin Brooke Roach beweise das vergangene Quartal erneut die Stabilität des diversifizierten Wachstumsmodells.

    Vor allem das internationale Geschäft habe überrascht. Die stärkere Dynamik stütze einen optimistischeren Ausblick für das Auslandsgeschäft und spiegele sich inzwischen auch in der höheren Umsatzprognose für das Gesamtjahr wider. Roach betonte zudem die anhaltend starke Nachfrage in wichtigen Wachstumsbereichen wie Produkterweiterungen, Marktanteilsgewinnen und internationaler Expansion.

    Sharkninja Incorporation

    -0,69 %
    -5,76 %
    -11,40 %
    -19,93 %
    +4,42 %
    +151,21 %
    ISIN:KYG8068L1086WKN:A3EQAJ
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    Woodward hebt Prognose an

    Beim Industriezulieferer Woodward verwies Goldman auf starke Ergebnisse in beiden Geschäftsbereichen. Besonders das Luftfahrtgeschäft entwickle sich besser als erwartet. Das Unternehmen habe deshalb seine Jahresprognose angehoben. Goldman sieht Woodward weiterhin als eine der attraktivsten Wachstumsstorys im eigenen Analyseuniversum.

    Woodward

    -4,35 %
    -4,98 %
    -6,81 %
    -8,82 %
    +66,45 %
    +222,21 %
    +187,17 %
    +534,99 %
    +860,07 %
    ISIN:US9807451037WKN:919406
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    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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