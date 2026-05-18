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    Ölpreise geben nach - Hoffnung auch Annäherung zwischen Iran und den USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise geben nach Brent bei 107,72 US-Dollar
    • Spekulationen über US-Iran-Annäherung belasten Ölpreis
    • US Drohungen und iranische Warnungen erhöhen Risiko
    Ölpreise geben nach - Hoffnung auch Annäherung zwischen Iran und den USA
    Foto: Stringer - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag anfängliche Aufschläge abgegeben und nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli sank auf 107,72 US-Dollar. Damit kostete die globale Referenzsorte 1,41 Dollar weniger als am Freitag

    Belastet wurden die Ölpreise durch Spekulationen auf eine Annäherung zwischen dem Iran und den USA. Ein iranisches Medienunternehmen berichtete, die Vereinigten Staaten hätten eine vorübergehende Aussetzung der Sanktionen gegen das iranische Öl vorgeschlagen. Dies war eine zentrale Forderung Teherans für die Zustimmung zu einem Friedensabkommen und die Wiederöffnung der Straße von Hormus.

    Allerdings hätten die USA das Angebot einer Aussetzung, die bis zum Abschluss eines endgültigen Abkommens gelten würde, nicht bestätigt, berichtete die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des Verhandlungsteams.

    Zuvor hatten die Ölpreise nochmal zugelegt. Am Sonntagabend hatte US-Präsident Donald Trump mit einer Wiederaufnahme des Kriegs gegen den Iran gedroht. Der US-Verbündete Israel stellt sich bereits auf einen möglichen Neubeginn der gemeinsamen Angriffe im Iran ein. Ein iranischer Militärsprecher warnte laut Tasnim, jede neue "Torheit" der USA werde "noch vernichtendere und schwerere Schläge" zur Folge haben./jsl/he




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