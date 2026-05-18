Ölpreise geben nach - Hoffnung auch Annäherung zwischen Iran und den USA

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag anfängliche Aufschläge abgegeben und nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli sank auf 107,72 US-Dollar. Damit kostete die globale Referenzsorte 1,41 Dollar weniger als am Freitag

Belastet wurden die Ölpreise durch Spekulationen auf eine Annäherung zwischen dem Iran und den USA. Ein iranisches Medienunternehmen berichtete, die Vereinigten Staaten hätten eine vorübergehende Aussetzung der Sanktionen gegen das iranische Öl vorgeschlagen. Dies war eine zentrale Forderung Teherans für die Zustimmung zu einem Friedensabkommen und die Wiederöffnung der Straße von Hormus.