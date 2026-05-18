Zscaler Aktie klettert deutlich - 18.05.2026

Die Zscaler Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +6,07 % auf 146,70€ zulegen. Das sind +8,40 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Zscaler ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Sicherheitslösungen, spezialisiert auf Zero-Trust-Architekturen. Hauptprodukte sind ZIA und ZPA. Konkurrenz besteht durch Palo Alto Networks, Cisco und Fortinet. Zscalers Alleinstellungsmerkmal ist die umfassende Cloud-native Plattform zur Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Zscaler Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Zscaler Aktie damit um +13,79 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,78 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Zscaler -28,52 % verloren.

Während Zscaler heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,09 %. Damit gehört Zscaler heute zu den auffälligeren Werten.

Zscaler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,79 % 1 Monat +28,78 % 3 Monate +2,67 % 1 Jahr -38,19 %

Informationen zur Zscaler Aktie

Stand: 18.05.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 161 Mio. Zscaler Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,24 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,40 %. Fortinet notiert im Plus, mit +1,14 %. Palo Alto Networks notiert im Plus, mit +0,02 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) legt um +2,07 % zu Cloudflare Registered (A) notiert im Plus, mit +0,82 %.

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Ob die Zscaler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zscaler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.