Börsen Start Update
Börsenstart USA - 18.05. - Dow Jones stark +0,32 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 49.691,26 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.
Top-Werte: Salesforce +3,17 %, 3M +2,93 %, Sherwin-Williams +1,89 %, The Home Depot +1,63 %, Travelers Companies +1,53 %
Flop-Werte: Caterpillar -2,39 %, Unitedhealth Group -2,10 %, Cisco Systems -1,24 %, Verizon Communications -1,21 %, Apple -0,95 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:31) bei 29.161,06 PKT und steigt um +0,09 %.
Top-Werte: Zscaler +6,07 %, Thomson Reuters +5,57 %, Dexcom +5,29 %, Verisk Analytics +4,30 %, Cognizant Technology Solutions (A) +3,85 %
Flop-Werte: Regeneron Pharmaceuticals -11,37 %, Seagate Technology Holdings -5,42 %, Western Digital -4,80 %, Applied Materials -4,14 %, SanDisk Corporation -3,95 %
Der S&P 500 steht bei 7.427,15 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.
Top-Werte: ServiceNow +7,27 %, Dexcom +5,29 %, FICO (Fair Isaac Corporation) +5,16 %, F5 +5,13 %, FactSet Research Systems +4,61 %
Flop-Werte: Regeneron Pharmaceuticals -11,37 %, Vertiv Holdings Registered (A) -7,41 %, Lumentum Holdings -7,09 %, Comfort Systems USA -6,81 %, Seagate Technology Holdings -5,42 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.