Börsenstart USA - 18.05. - Dow Jones stark +0,32 %

Der Dow Jones steht bei 49.691,26 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.

Top-Werte: Salesforce +3,17 %, 3M +2,93 %, Sherwin-Williams +1,89 %, The Home Depot +1,63 %, Travelers Companies +1,53 %

Flop-Werte: Caterpillar -2,39 %, Unitedhealth Group -2,10 %, Cisco Systems -1,24 %, Verizon Communications -1,21 %, Apple -0,95 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:31) bei 29.161,06 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: Zscaler +6,07 %, Thomson Reuters +5,57 %, Dexcom +5,29 %, Verisk Analytics +4,30 %, Cognizant Technology Solutions (A) +3,85 %

Flop-Werte: Regeneron Pharmaceuticals -11,37 %, Seagate Technology Holdings -5,42 %, Western Digital -4,80 %, Applied Materials -4,14 %, SanDisk Corporation -3,95 %

Der S&P 500 steht bei 7.427,15 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.

Top-Werte: ServiceNow +7,27 %, Dexcom +5,29 %, FICO (Fair Isaac Corporation) +5,16 %, F5 +5,13 %, FactSet Research Systems +4,61 %

Flop-Werte: Regeneron Pharmaceuticals -11,37 %, Vertiv Holdings Registered (A) -7,41 %, Lumentum Holdings -7,09 %, Comfort Systems USA -6,81 %, Seagate Technology Holdings -5,42 %