🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Starmers Rivale Burnham fordert

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Labour muss sich ändern

    Für Sie zusammengefasst
    • Andy Burnham zeichnet düsteres Bild nach vierzig Jahren
    • Will Rückkehr ins Parlament via Makerfield und Starmer
    • Mahnt Schaden für Nordstädte und fordert Wandel
    Starmers Rivale Burnham fordert - Labour muss sich ändern
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - Der potenzielle Herausforderer von Premierminister Keir Starmer, Andy Burnham, hat ein düsteres Bild der britischen Politik gezeichnet. Das Vereinigte Königreich sei 40 Jahre lang auf dem falschen Weg gewesen, sagte der Bürgermeister von Greater Manchester, der über die Nachwahl im Wahlkreis Makerfield ins Parlament zurückkehren will, in Leeds. Die Regierungspartei Labour "muss sich verändern".

    Der 56-Jährige strebt die Rückkehr ins Parlament an, um dann in der Lage zu sein, den Premierminister in einer Wahl um den Parteivorsitz herauszufordern. Starmer (63) steht seit den für Labour desolaten Ergebnissen bei den Kommunal- und Regionalparlamentswahlen unter Druck. Etliche Abgeordnete hatten in den vergangenen Tagen seinen Rücktritt gefordert und hoffen auf einen Neuanfang mit jemand anderem für die Parlamentswahl spätestens 2029.

    Burnham müsste, wenn er als Kandidat nominiert wird, aber zunächst die Nachwahl in Makerfield gewinnen und sich dabei insbesondere gegen die rechtspopulistische Partei Reform UK durchsetzen, die in etlichen Landesteilen in Umfragen führt. In einer Labour-Führungswahl kandidieren will auch Wes Streeting, der dafür von seinem Amt als Gesundheitsminister zurücktrat. Erwartet werden weitere Bewerbungen - jeder Kandidat braucht den Rückhalt von jeweils 20 Prozent der Abgeordneten.

    Starmer sichert Unterstützung bei Nachwahl zu

    Die britische Politik habe den Gemeinden im Norden geschadet, sagte Burnham. Er sprach von einem "Abfluss wirtschaftlicher, sozialer und politischer Macht" aus den Städten und Gemeinden. Wenn Politik nicht einmal etwas so Einfaches wie ein Schlagloch reparieren könne, dann habe man ein sehr großes Problem, sagte der Labour-Politiker, der allerdings selbst lange Zeit in London und auch im Kabinett tätig war. Eine Stimme für ihn sei "eine Stimme dafür, die Labour-Partei zu verändern", sagte er.

    Nach Streetings Aussagen, der den Brexit als "katastrophalen Fehler" ansieht, schlug Burnham moderatere Töne zum britischen Abschied aus der Zollunion an. Dieser sei "schädlich" gewesen, er wolle die Debatte aber nicht erneut führen. "Ich schlage nicht vor, dass das Vereinigte Königreich einen Wiedereintritt in die EU in Betracht ziehen sollte", sagte Burnham. Er respektiere die Entscheidung, die beim Referendum getroffen wurde.

    Starmer hatte zuvor deutlich gemacht, den Kandidaten oder die Kandidatin von Labour bei der Nachwahl "zu 100 Prozent" zu unterstützen. "Ein Labour-Kandidat muss Reform schlagen. Das ist der Kampf, in dem wir stehen", sagte der Premierminister. Die Bestätigung von Burnham als Kandidat gilt bislang als Formsache./mj/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Starmers Rivale Burnham fordert Labour muss sich ändern Der potenzielle Herausforderer von Premierminister Keir Starmer, Andy Burnham, hat ein düsteres Bild der britischen Politik gezeichnet. Das Vereinigte Königreich sei 40 Jahre lang auf dem falschen Weg gewesen, sagte der Bürgermeister von Greater …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     